16 Nisan Pazar bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazar günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13:00 Ego
- 15:45 Adım Farah
- 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Ego
- 23:15 Yasak Elma
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:30 Dizi TV
- 12:15 Bir Küçük Gün Işığı
- 15:30 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Başım Belada
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güzel Günler
- 09:30 Meltem Demir ile Hanımeli
- 10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 ÖYerli dizi tekrar / sinema
- 16:00 Ömer
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Çöp Adam
- 09:00 10 Yaş Genç
- 10:00 Yabancı Sinema
- 12:30 Survivor Panaroma
- 15:15 Yabancı Sinema
- 17:15 Survivor 2023
- 20:00 Survivor 2023
- 00:15 Survivor Ekstra
- 08.35 Uyanış: Büyük Selçuklu
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Şehrime Hoş Geldiniz
- 13.55 Hayallerinin Peşinde
- 14.40 Al Sancak
- 18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Teşkilat
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi