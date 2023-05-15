Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 27°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Bursa 32° : Hava açık ve yağmurlu

Tekirdağ 23°:  Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Edirne 27°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırklareli 25° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Yalova 29°:  Hava açık ve yağmurlu

Kocaeli 24°: Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 24°:  Parçalı bulutlu

Aksaray 25°: Parçalı bulutlu

31 Mayıs Çarşamba Ankara Namaz Saatleri 31 Mayıs Çarşamba Ankara Namaz Saatleri

Konya: 25°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 28°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 25°: Parçalı bulutlu

Çankırı 24°: Parçalı bulutlu

Kayseri 22°: Parçalı bulutlu

Yozgat 19°:  Parçalı bulutlu

Sivas 20°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 32°:  Parçalı bulutlu

Manisa 33°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Aydın 32°:  Parçalı bulutlu

Çanakkale 31°:Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Balıkesir 31°:  Hava açık ve yağmurlu

Uşak 29°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.

Adana 34°: Parçalı bulutlu

Antalya 32°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hatay 33°: Parçalı bulutlu

Mersin 33°:  Parçalı bulutlu

Osmaniye 32°:  Güneşli

Kahramanmaraş 29°: Parçalı bulutlu

Isparta 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 26°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 25° : Parçalı bulutlu

Mardin 20°: Parçalı bulutlu

Siirt 25°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 27°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu bekleniyor.

Amasya: 24°: Parçalı bulutlu

Bayburt 15°: Parçalı bulutlu

Bolu 26°:  Parçalı bulutlu

Kastamonu 24°: Parçalı bulutlu

Sinop 26°:  Parçalı bulutlu

Rize 19°:  Parçalı bulutlu

Trabzon 19°:  Güneşli

Zonguldak 24°:  Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.

Ağrı 16°:  Parçalı bulutlu

Ardahan 14° : Güneşli

Erzurum 16°:  Parçalı bulutlu

Kars: 16°: Güneşli

Malatya: 22°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 21°: Parçalı bulutlu

Van 15° : Parçalı bulutlu

Hakkari 18° : Parçalı bulutlu

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