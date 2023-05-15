Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 27°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Bursa 32° : Hava açık ve yağmurlu

Tekirdağ 23°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Edirne 27°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırklareli 25° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Yalova 29°: Hava açık ve yağmurlu

Kocaeli 24°: Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 24°: Parçalı bulutlu

Aksaray 25°: Parçalı bulutlu

Konya: 25°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 28°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 25°: Parçalı bulutlu

Çankırı 24°: Parçalı bulutlu

Kayseri 22°: Parçalı bulutlu

Yozgat 19°: Parçalı bulutlu

Sivas 20°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 32°: Parçalı bulutlu

Manisa 33°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Aydın 32°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 31°:Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Balıkesir 31°: Hava açık ve yağmurlu

Uşak 29°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.

Adana 34°: Parçalı bulutlu

Antalya 32°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hatay 33°: Parçalı bulutlu

Mersin 33°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 32°: Güneşli

Kahramanmaraş 29°: Parçalı bulutlu

Isparta 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 26°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 25° : Parçalı bulutlu

Mardin 20°: Parçalı bulutlu

Siirt 25°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 27°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu bekleniyor.

Amasya: 24°: Parçalı bulutlu

Bayburt 15°: Parçalı bulutlu

Bolu 26°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 24°: Parçalı bulutlu

Sinop 26°: Parçalı bulutlu

Rize 19°: Parçalı bulutlu

Trabzon 19°: Güneşli

Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.

Ağrı 16°: Parçalı bulutlu

Ardahan 14° : Güneşli

Erzurum 16°: Parçalı bulutlu

Kars: 16°: Güneşli

Malatya: 22°: Parçalı bulutlu

Tunceli 21°: Parçalı bulutlu

Van 15° : Parçalı bulutlu

Hakkari 18° : Parçalı bulutlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ