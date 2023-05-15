Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 27°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Bursa 32° : Hava açık ve yağmurlu
Tekirdağ 23°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Edirne 27°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kırklareli 25° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Yalova 29°: Hava açık ve yağmurlu
Kocaeli 24°: Hava açık ve yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 24°: Parçalı bulutlu
Aksaray 25°: Parçalı bulutlu
Konya: 25°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 28°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kırıkkale 25°: Parçalı bulutlu
Çankırı 24°: Parçalı bulutlu
Kayseri 22°: Parçalı bulutlu
Yozgat 19°: Parçalı bulutlu
Sivas 20°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 32°: Parçalı bulutlu
Manisa 33°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Aydın 32°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 31°:Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Balıkesir 31°: Hava açık ve yağmurlu
Uşak 29°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.
Adana 34°: Parçalı bulutlu
Antalya 32°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Hatay 33°: Parçalı bulutlu
Mersin 33°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 32°: Güneşli
Kahramanmaraş 29°: Parçalı bulutlu
Isparta 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 26°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 25° : Parçalı bulutlu
Mardin 20°: Parçalı bulutlu
Siirt 25°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 27°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu bekleniyor.
Amasya: 24°: Parçalı bulutlu
Bayburt 15°: Parçalı bulutlu
Bolu 26°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 24°: Parçalı bulutlu
Sinop 26°: Parçalı bulutlu
Rize 19°: Parçalı bulutlu
Trabzon 19°: Güneşli
Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.
Ağrı 16°: Parçalı bulutlu
Ardahan 14° : Güneşli
Erzurum 16°: Parçalı bulutlu
Kars: 16°: Güneşli
Malatya: 22°: Parçalı bulutlu
Tunceli 21°: Parçalı bulutlu
Van 15° : Parçalı bulutlu
Hakkari 18° : Parçalı bulutlu
YENİGÜN HABER MERKEZİ