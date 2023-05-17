16 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. 16 Mayıs salı reyting sonuçlarına göre kendi günü ve saatinde yayınlanmamasına rağmen Yalı Çapkını 3 kategoride de 1. oldu.

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Atv Ana Haber", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam" yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

9 Mayıs Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Real Madrid Manchester City karşılaşması yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber,, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi