Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 16 Mart Perşembe bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 16 Mart Perşembe günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı Özlem oldu.

Bugün 16 Mart Perşembe günü itibariyle saat 13.00'da ekranlarda olacak. Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisini seçti. Çeyrek altını kazanan Özlem oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi