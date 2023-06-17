16 Haziran 2023 reyting sonuçları! Letonya-Türkiye maçı, Ateş Kuşları, MasterChef Türkiye All Star... reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Cuma akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Letonya-Türkiye maçı, Ateş Kuşları, MasterChef Türkiye All Star... dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 16 Haziran 2023 Cuma akşamı reyting sonuçları...

16 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Letonya-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Eleme Karşılaşması”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Ateş Kuşları”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.



AB'de ise 1.sırada “Letonya-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Eleme Karşılaşması”, 2.sırada “Ateş Kuşları”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı. Fox TV’de ilk bölümü yayınlanan “Kısmet” dizisi Total’de, 8., AB’de ise 5. sırada yer aldı.