16 Haziran Cuma Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 16 Haziran Cuma günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 16 Haziran Cuma günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Taşıyıcı
21:45 Yerli Sinema Hep Yek
23:30 Yabancı Sinema Taşıyıcı
01:30 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema 22 Mil
21:45 Yabancı Sinema 22 Mil
23:30 Maviye Sürgün
01:45 Güzel Günler
04:00 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ömer
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Kalk Gidelim
14:05 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yeni Dizi Mevlana Celaleddin-i Rumi
21:45 UEFA EURO Elemeleri Letonya-Türkiye
23:45 Al Sancak
02:25 Kalk Gidelim
04:35 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Dizi
05:30 Canım Annem
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Kısmet
00:00 Orta Sayfa
02:00 Yasak Elma
04:00 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
Kaynak: DEMET CENGİZ