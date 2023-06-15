Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 16 Haziran Cuma günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 28°: Parçalı bulutlu
İzmir 32°: Parçalı bulutlu
Bursa 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Adana 31°: Parçalı bulutlu
Antalya 28°: Parçalı bulutlu
Muğla 27°: Parçalı bulutlu
Manisa 32°: Yer yer sağanak yağışlı
Karabük 30°: Parçalı bulutlu
Bitlis 26°: Parçalı bulutlu
Bolu 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Nevşehir 24°: Parçalı bulutlu
Aksaray 28°: Parçalı bulutlu
Ağrı 23°: Parçalı bulutlu