Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 16 Haziran Cuma günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 28°: Parçalı bulutlu

İzmir 32°: Parçalı bulutlu

Bursa 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Adana 31°: Parçalı bulutlu

Antalya 28°: Parçalı bulutlu

Muğla 27°: Parçalı bulutlu

Manisa 32°: Yer yer sağanak yağışlı

Karabük 30°: Parçalı bulutlu

Bitlis 26°: Parçalı bulutlu

Bolu 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Nevşehir 24°: Parçalı bulutlu

Aksaray 28°: Parçalı bulutlu

Ağrı 23°: Parçalı bulutlu