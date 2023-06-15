Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 16 Haziran Cuma günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Bursa ve Kocaeli ise yer yer sağanak yağışlı olacak.

İstanbul 27°: Parçalı bulutlu

Bursa 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Tekirdağ 26°: Çok bulutlu

Edirne 31°: Çok bulutlu

Sakarya 28°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 28°: Çok bulutlu

Yalova 28°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 28°: Yer yer sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Konya ve Eskişehir ise yer yer sağanak yağışlı olacak.

Ankara 28°: Parçalı bulutlu

Aksaray 28°: Parçalı bulutlu

Konya: 27°: Yer yer sağanak yağışlı

Eskişehir 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Kırıkkale 28°: Parçalı bulutlu

Çankırı 28°: Parçalı bulutlu

Kayseri 26°: Parçalı bulutlu

Yozgat 24°: Parçalı bulutlu

Sivas 23°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yer yer ise sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İzmir 32°: Parçalı bulutlu

Manisa 32°: Yer yer sağanak yağışlı

Aydın 33°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 29°: Yer yer sağanak yağışlı

Denizli 32°: Parçalı bulutlu

Balıkesir 29°: Yer yer sağanak yağışlı

Uşak 26°: Sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kahramanmaraş’ta hava güneşli, Isparta’da ise yer yer sağanak yağış olacak.

Adana 31°: Parçalı bulutlu

Antalya 28°: Parçalı bulutlu

Hatay 29°: Parçalı bulutlu

Mersin 31°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 29°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 33°: Güneşli

Isparta 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Gaziantep 32°: Güneşli

Adıyaman 33°: Güneşli

Diyarbakır 35°: Güneşli

Mardin 33°: Güneşli

Siirt 33°: Güneşli

Şanlıurfa 36°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bolu’da ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 28°: Parçalı bulutlu

Bayburt 21°: Parçalı bulutlu

Bolu 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Giresun 23°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 27°: Parçalı bulutlu

Sinop 21°: Parçalı bulutlu

Karabük 30°: Parçalı bulutlu

Ordu 24° : Parçalı bulutlu

Rize 23°: Parçalı bulutlu

Trabzon 23°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Ardahan ve Kars ise yer yer sağanak yağışlı olacak.

Ağrı 23°: Parçalı bulutlu

Ardahan 19°: Yer yer sağanak yağışlı

Erzurum 22°: Parçalı bulutlu

Kars 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Malatya: 29°: Güneşli

Tunceli 29°: Parçalı bulutlu

Muş 27°: Parçalı bulutlu

Şırnak 31°: Güneşli

Van 23°: Güneşli

Hakkari 24°: Parçalı bulutlu



