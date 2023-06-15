Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 16 Haziran Cuma günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Bursa ve Kocaeli ise yer yer sağanak yağışlı olacak.
İstanbul 27°: Parçalı bulutlu
Bursa 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Tekirdağ 26°: Çok bulutlu
Edirne 31°: Çok bulutlu
Sakarya 28°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 28°: Çok bulutlu
Yalova 28°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 28°: Yer yer sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Konya ve Eskişehir ise yer yer sağanak yağışlı olacak.
Ankara 28°: Parçalı bulutlu
Aksaray 28°: Parçalı bulutlu
Konya: 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Eskişehir 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Kırıkkale 28°: Parçalı bulutlu
Çankırı 28°: Parçalı bulutlu
Kayseri 26°: Parçalı bulutlu
Yozgat 24°: Parçalı bulutlu
Sivas 23°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yer yer ise sağanak yağışlı olması bekleniyor.
İzmir 32°: Parçalı bulutlu
Manisa 32°: Yer yer sağanak yağışlı
Aydın 33°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 29°: Yer yer sağanak yağışlı
Denizli 32°: Parçalı bulutlu
Balıkesir 29°: Yer yer sağanak yağışlı
Uşak 26°: Sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kahramanmaraş’ta hava güneşli, Isparta’da ise yer yer sağanak yağış olacak.
Adana 31°: Parçalı bulutlu
Antalya 28°: Parçalı bulutlu
Hatay 29°: Parçalı bulutlu
Mersin 31°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 29°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 33°: Güneşli
Isparta 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Gaziantep 32°: Güneşli
Adıyaman 33°: Güneşli
Diyarbakır 35°: Güneşli
Mardin 33°: Güneşli
Siirt 33°: Güneşli
Şanlıurfa 36°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bolu’da ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 28°: Parçalı bulutlu
Bayburt 21°: Parçalı bulutlu
Bolu 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Giresun 23°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 27°: Parçalı bulutlu
Sinop 21°: Parçalı bulutlu
Karabük 30°: Parçalı bulutlu
Ordu 24° : Parçalı bulutlu
Rize 23°: Parçalı bulutlu
Trabzon 23°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Ardahan ve Kars ise yer yer sağanak yağışlı olacak.
Ağrı 23°: Parçalı bulutlu
Ardahan 19°: Yer yer sağanak yağışlı
Erzurum 22°: Parçalı bulutlu
Kars 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Malatya: 29°: Güneşli
Tunceli 29°: Parçalı bulutlu
Muş 27°: Parçalı bulutlu
Şırnak 31°: Güneşli
Van 23°: Güneşli
Hakkari 24°: Parçalı bulutlu
Kaynak: HABER MERKEZİ