15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Muhtelif Gıda Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/425167

1-İdarenin a) Adı : 15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI b) Adresi : ALEMDAG 34796 ALEMDAĞ ÇEKMEKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163123982 - 2163120276 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Muhtelif Gıda Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM (KIRMIZI ET ) 10 KALEM -2.KISIM (TAVUK ETİ ÇEŞİTLERİ ) 6 KALEM -3.KISIM (DONDURULMUŞ GIDA) 7 KALEM -4.KISIM (TAZE SEBZE VE MEYVE) 33 KALEM -5.KISIM(MUHTELİF GIDA) 16 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Cevizli Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Orhantepe Mah. Turgut Özal Bulvarı No:27 Kartal/İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından işe başlanacak ve 180 (yüz seksen) takvim günü sonunda tamamlanacaktır. Yüklenici idare tarafından belirlenecek günlük/haftalık ihtiyaçlar nispetinde istenilen miktarda malı, istenilen tarihlerde peyderpey teslim edecektir. Teslimatlar mesai saatlerinde ve sipariş edilen miktarda olacaktır. Her türlü nakliye ve işçilik ücreti yükleniciye ait olacaktır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanılacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.06.2023 - 13:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 15'İNCİ FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ALEMDAĞ/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 1 ve 2 İnci Kısım için ihaleye teklif verecek yüklenici firmaya ait olacak şekilde işletme onay belgesi, İşletme kayıt belgesi, (İlçe Tarım Köyişleri Bakanlığından) İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (Belediyeden) İşyerine ait olacak şekilde İşyeri veteriner hekim çalıştırma izin belgesi ve sözleşmesi, ihale aşamasında ibraz edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörlerde; Et ve Et ürünleri, tavuk ürünleri, balık çeşitleri, Yaş sebze meyve ve muhtelif gıda mal alımları ile ilgili sunulacak belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.