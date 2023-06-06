Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni bir program, evlenmek isteyen çiftleri sevindirdi. Program kapsamında, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verilecek. Peki, Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...

AK Parti seçim vaatleri arasında en dikkat çekenlerden biri de faizsiz evlilik kredisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez evlenecek belli bir yaşın altındaki gençlere 150 bin TL faizsiz 2 yıl ertelemeli evlilik kredisi sunacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 150 bin TL'lik faizsiz kredinin detayları araştırılmaya başlanırken, bugün konuyla ilgili büyük bir adım atılacağı belirtildi.

Yeni Bakanlar Kurulu bugün ilk toplantısını yapmaya hazırlanırken, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda hangi konuların gündeme geleceği de netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşliğinde yeni Bakanların yer alacağı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın konu başlıklarının ekonomi, terörle mücadele, deprem bölgesine yapılacak konutlar, ev hanımlarına emekli maaşı, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi olacağı açıklandı.

150 bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Nedir?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, evlenmek isteyen çiftlere verilen bir kredi türüdür. Kredi, çiftlerin evlilik masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak için sunulmaktadır. Faizsiz olması sebebiyle, geri ödeme sürecinde herhangi bir ek maliyet çıkmamaktadır.

Evlilik Kredisi Başvurular Başladı Mı?

Başvurular henüz başlamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın detaylarını bugün açıklamış olsa da, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, başvuruların yakın zamanda başlatılması bekleniyor.

Evlilik Kredisine Kimler Başvurabilir?

Programdan faydalanmak isteyen çiftlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

18 yaşını doldurmuş olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Evlenme niyetinin bulunması

Gelir belgesi sunmak

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi programı, evlenmek isteyen çiftlerin hayatını kolaylaştıracak bir adım olarak görülmektedir. Başvuruların ne zaman başlayacağı hala belirsiz olsa da, programın detayları ve şartları konusunda detaylı bilgi almak için ilgili kurumların internet sitelerini takip etmeniz önerilir.