İş Yatırım Menkul Değer A.Ş’nin TradeMaster Kampüs isimli üniversite öğrencilerine yönelik sosyal sorumluluk projesinin yarışma ayağı olan 15. TradeMaster Yatırım Ligi, bu yıl 24 Nisan - 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 15. TradeMaster Yatırım Ligi’nde Türkiye genelinden katılım sağlayan üniversitelerin takımları altı hafta boyunca BİST100 payları, varantlar ve vadeli kontratlarda her gün düzenli işlem yaparak mutlak getirilerini maksimize etmeyi hedefleyecek. Yarışmaya her takım 250.000 TL’lik sanal bakiye ile başlayacak ve hem haftalık bazda hem de yarışma süresince portföylerinde sağlamış oldukları mutlak getiri ve işlem adetleri olmak üzere iki kritere göre puanlandırılacak.

Tüm işlemlerin anlık verilerle yapılacağı yarışmada öğrenciler rekabetçi bir ruhla gerçekçi bir piyasa deneyimi kazanacak. Yarışma sonucunda ilk üç takım arasına girmeyi başaran öğrenciler 15. TradeMaster Yatırım Ligi ödül töreninde İş Yatırım uzmanlarıyla bir araya gelerek cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi ödüllerin de sahibi olacak. Yarışmanın sonuçları ise günlük ve haftalık olarak www.trademaster.com.tr internet sitesinden takip edilebilecek.