15 Nisan Cumartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Cumartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Tetikçinin Oğlu
15:15 Yasak Elma
16:30 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tetikçinin Oğlu
22:30 Ego
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:45 Ateş Kuşları
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13:00 Yerli dizi tekrar/sinema
16:00 Yerli dizi/sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli dizi tekrar/Sinema
09:00 Kırmızı Oda
09:45 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panaroma
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm
10.30 Hayallerinin Peşinde
11.50 Teşkilat
14.55 1 Çorba
15.00 Tek Yürek
15.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ana Haber
18.15 Ramazan Sevinci
20.00 Gönül Dağı
23.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi