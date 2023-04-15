15 Nisan Cumartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Cumartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Tetikçinin Oğlu

15:15 Yasak Elma

16:30 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tetikçinin Oğlu

22:30 Ego

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:45 Ateş Kuşları

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13:00 Yerli dizi tekrar/sinema

16:00 Yerli dizi/sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

09:00 Kırmızı Oda

09:45 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panaroma

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm

10.30 Hayallerinin Peşinde

11.50 Teşkilat

14.55 1 Çorba

15.00 Tek Yürek

15.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ana Haber

18.15 Ramazan Sevinci

20.00 Gönül Dağı

23.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi