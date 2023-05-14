Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 23°: Çok bulutlu

Bursa 28° : Çok bulutlu

Tekirdağ 20°:  Parçalı bulutlu

Edirne 25°:  Parçalı bulutlu

Kırklareli 23° : Parçalı bulutlu

Yalova 25°:  Çok bulutlu

Kocaeli 20°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 21°:  Parçalı bulutlu

Aksaray 22°: Parçalı bulutlu

Konya: 23°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 23°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 21°: Parçalı bulutlu

Çankırı 21°: Parçalı bulutlu

Kayseri 18°: Parçalı bulutlu

Yozgat 15°:  Parçalı bulutlu

Sivas 17°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 29°:  Parçalı bulutlu

Manisa 30°: Parçalı bulutlu

Aydın 30°:  Parçalı bulutlu

Çanakkale 29°:Parçalı bulutlu

Balıkesir 29°:  Parçalı bulutlu

Uşak 25°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Adana 32°: Parçalı bulutlu

Antalya 33°: Güneşli

Hatay 26°: Güneşli

Mersin 30°:  Parçalı bulutlu

Osmaniye 30°:  Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 27°: Parçalı bulutlu

Isparta 23°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 22° : Parçalı bulutlu

Mardin 17°: Güneşli

Siirt 23°: Güneşli

2 Haziran Cuma İstanbul Namaz Saatleri 2 Haziran Cuma İstanbul Namaz Saatleri

Şanlıurfa 28°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu bekleniyor.

Amasya: 20°: Parçalı bulutlu

Bayburt 6°: Parçalı bulutlu

Bolu 21°:  Parçalı bulutlu

Kastamonu 20°: Parçalı bulutlu

Sinop 23°:  Parçalı bulutlu

Rize 17°:  Parçalı bulutlu

Trabzon 16°:  Güneşli

Zonguldak 21°:  Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.

Ağrı 13°:  Parçalı bulutlu

Ardahan 7° : Parçalı bulutlu

Erzurum 11°:  Parçalı bulutlu

Kars: 11°: Parçalı bulutlu

Malatya: 21°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 18°: Parçalı bulutlu

Van 13° : Güneşli

Hakkari 17° : Hava açık ve yağmurlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ