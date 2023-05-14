Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 23°: Çok bulutlu
Bursa 28° : Çok bulutlu
Tekirdağ 20°: Parçalı bulutlu
Edirne 25°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 23° : Parçalı bulutlu
Yalova 25°: Çok bulutlu
Kocaeli 20°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 21°: Parçalı bulutlu
Aksaray 22°: Parçalı bulutlu
Konya: 23°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 23°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 21°: Parçalı bulutlu
Çankırı 21°: Parçalı bulutlu
Kayseri 18°: Parçalı bulutlu
Yozgat 15°: Parçalı bulutlu
Sivas 17°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 29°: Parçalı bulutlu
Manisa 30°: Parçalı bulutlu
Aydın 30°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 29°:Parçalı bulutlu
Balıkesir 29°: Parçalı bulutlu
Uşak 25°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Adana 32°: Parçalı bulutlu
Antalya 33°: Güneşli
Hatay 26°: Güneşli
Mersin 30°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 30°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 27°: Parçalı bulutlu
Isparta 23°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 22° : Parçalı bulutlu
Mardin 17°: Güneşli
Siirt 23°: Güneşli
Şanlıurfa 28°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu bekleniyor.
Amasya: 20°: Parçalı bulutlu
Bayburt 6°: Parçalı bulutlu
Bolu 21°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 20°: Parçalı bulutlu
Sinop 23°: Parçalı bulutlu
Rize 17°: Parçalı bulutlu
Trabzon 16°: Güneşli
Zonguldak 21°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.
Ağrı 13°: Parçalı bulutlu
Ardahan 7° : Parçalı bulutlu
Erzurum 11°: Parçalı bulutlu
Kars: 11°: Parçalı bulutlu
Malatya: 21°: Parçalı bulutlu
Tunceli 18°: Parçalı bulutlu
Van 13° : Güneşli
Hakkari 17° : Hava açık ve yağmurlu
YENİGÜN HABER MERKEZİ