Bugün 16 Mart Perşmbe günü itibariyle saat 13.00'da ekranlarda olan Gelinim Mutfakta seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler dün yayınlanan programda piyano pastasıyla günün birincisi Merve olmuştu. Bugün ekrana gelen 16 Mart 2023 Perşembe günü sosyete mantısıyla kıyasıya yarışan gelin adayları Nursel Engin ve Kayınvalidelerin oylarıyla günün birincisi Özlem oldu.

Rabia yarı final hakkını kaybetmiş oldu. 30 Bilezik hakkından yararlanamayacak.

Yarı finale sayılı günler kala 30 bileziğin sahibi hangi gelin ve kayınvalide kazanacak?

16 Mart Perşembe 2023 Gelinim Mutfakta Puan Durumu

Hatice: Puan

Rabia: Puan

Merve: Puan

Özlem: Puan

Çeyrek altını kazanan gelin...

GELİNİM MUTFAKTA KİMLER YARIŞIYOR?

Özlem (kayınvalidesi Nurten ile birlikte)

Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)

Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)

Rabia (kayınvalidesi Yasemin ile birlikte)

Çeyrek Altın Kazanan Gelinler

Merve: 4 Çeyrek Altın

Özlem: 5 Çeyrek Altın

Rabia: 4 Çeyrek Altın

Hatice: 7 Çeyrek Altın

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi