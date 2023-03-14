İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüpheli gözaltına alındı

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