15 Haziran 2023 reyting sonuçları! Masterchef All Star, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Perşembe akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Masterchef All Star, Kuruluş Osman, Çöp Adam dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 15 Haziran 2023 Perşembe akşamı reyting sonuçları...

15 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" dizisinin final bölümü Total'de reytinglerde birinci sırayı alırken, ikinci sırada Atv'de gösterilen "Aldatmak" dizisi, üçüncü sırada ise TRT1'de yayınlanan "Al Sancak" dizisi yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC İLK 10 PROGRAM