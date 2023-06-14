Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 15 Haziran Perşembe günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 26°: Parçalı bulutlu
İzmir 31°: Güneşli
Bursa 28°: Parçalı bulutlu
Adana 31°: Parçalı bulutlu
Antalya 29°: Güneşli
Muğla 29°: Güneşli
Manisa 33°: Parçalı bulutlu
Karabük 27°: Çok bulutlu
Bitlis 25°: Parçalı bulutlu
Bolu 23°: Parçalı bulutlu
Nevşehir 22°: Parçalı bulutlu
Aksaray 24°: Parçalı bulutlu
Ağrı 22°: Sağanak yağışlıKaynak: HABER MERKEZİ