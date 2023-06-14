Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 15 Haziran Perşembe günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 26°: Parçalı bulutlu

İzmir 31°: Güneşli

Bursa 28°: Parçalı bulutlu

Adana 31°: Parçalı bulutlu

Antalya 29°: Güneşli

Muğla 29°: Güneşli

Manisa 33°: Parçalı bulutlu

Karabük 27°: Çok bulutlu

Bitlis 25°: Parçalı bulutlu

Bolu 23°: Parçalı bulutlu

Nevşehir 22°: Parçalı bulutlu

Aksaray 24°: Parçalı bulutlu

Ağrı 22°: Sağanak yağışlı