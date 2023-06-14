Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 15 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul 27°: Parçalı bulutlu

Bursa 28°: Parçalı bulutlu

Tekirdağ 25°: Parçalı bulutlu

Edirne 31°: Parçalı bulutlu

Sakarya 27°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 29°: Parçalı bulutlu

Yalova 28°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 26°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kayseri ve Sivas ise yer yer yağışlı olacak.

Ankara 26°: Parçalı bulutlu

Aksaray 24°: Parçalı bulutlu

Konya: 25°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 27°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 26°: Parçalı bulutlu

Çankırı 26°: Parçalı bulutlu

Kayseri 23°: Yer yer yağışlı

Yozgat 21°: Parçalı bulutlu

Sivas 20°: Yer yer sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

İzmir 31°: Güneşli

Manisa 30°: Parçalı bulutlu

Aydın 33°: Güneşli

Çanakkale 31°: Parçalı bulutlu

Denizli 32°: Güneşli

Balıkesir 30°: Parçalı bulutlu

Uşak 26°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde Adana, Hatay ve Kahramanmaraş’ın parçalı bulutlu, Antalya ve Mersin’in güneşli, Osmaniye’nin ise yer yer sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Adana 31°: Parçalı bulutlu

Antalya 29°: Güneşli

Hatay 27°: Parçalı bulutlu

Mersin 28°: Güneşli

Osmaniye 27°: Yer yer sağanak yağışlı

Kahramanmaraş 31°: Parçalı bulutlu

Isparta 27°: Güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 30°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu

Mardin 31°: Parçalı bulutlu

Siirt 32°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 34°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 24°: Yer yer yağışlı

Bayburt 19°: Yer yer sağanak yağışlı

Bolu 23°: Parçalı bulutlu

Giresun 18°: Sağanak yağışlı

Kastamonu 24°: Parçalı bulutlu

Sinop 21°: Parçalı bulutlu ve yağışlı

Karabük 27°: Parçalı bulutlu

Ordu 22° : Sağanak yağışlı

Rize 21°: Parçalı bulutlu

Trabzon 22°: Sağanak yağışlı

Zonguldak 23°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 22°: Sağanak yağışlı

Ardahan 17°: Sağanak yağışlı

Erzurum 18°: Sağanak yağışlı

Kars 19°: Sağanak yağışlı

Malatya: 27°: Parçalı bulutlu

Tunceli 27°: Parçalı bulutlu

Muş 26°: Parçalı bulutlu

Şırnak 28°: Parçalı bulutlu

Van 21°: Parçalı bulutlu

Hakkari 23°: Parçalı bulutlu