Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 15 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul 27°: Parçalı bulutlu
Bursa 28°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ 25°: Parçalı bulutlu
Edirne 31°: Parçalı bulutlu
Sakarya 27°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 29°: Parçalı bulutlu
Yalova 28°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 26°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kayseri ve Sivas ise yer yer yağışlı olacak.
Ankara 26°: Parçalı bulutlu
Aksaray 24°: Parçalı bulutlu
Konya: 25°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 27°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 26°: Parçalı bulutlu
Çankırı 26°: Parçalı bulutlu
Kayseri 23°: Yer yer yağışlı
Yozgat 21°: Parçalı bulutlu
Sivas 20°: Yer yer sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
İzmir 31°: Güneşli
Manisa 30°: Parçalı bulutlu
Aydın 33°: Güneşli
Çanakkale 31°: Parçalı bulutlu
Denizli 32°: Güneşli
Balıkesir 30°: Parçalı bulutlu
Uşak 26°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde Adana, Hatay ve Kahramanmaraş’ın parçalı bulutlu, Antalya ve Mersin’in güneşli, Osmaniye’nin ise yer yer sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Adana 31°: Parçalı bulutlu
Antalya 29°: Güneşli
Hatay 27°: Parçalı bulutlu
Mersin 28°: Güneşli
Osmaniye 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Kahramanmaraş 31°: Parçalı bulutlu
Isparta 27°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 30°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu
Mardin 31°: Parçalı bulutlu
Siirt 32°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 34°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 24°: Yer yer yağışlı
Bayburt 19°: Yer yer sağanak yağışlı
Bolu 23°: Parçalı bulutlu
Giresun 18°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 24°: Parçalı bulutlu
Sinop 21°: Parçalı bulutlu ve yağışlı
Karabük 27°: Parçalı bulutlu
Ordu 22° : Sağanak yağışlı
Rize 21°: Parçalı bulutlu
Trabzon 22°: Sağanak yağışlı
Zonguldak 23°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 22°: Sağanak yağışlı
Ardahan 17°: Sağanak yağışlı
Erzurum 18°: Sağanak yağışlı
Kars 19°: Sağanak yağışlı
Malatya: 27°: Parçalı bulutlu
Tunceli 27°: Parçalı bulutlu
Muş 26°: Parçalı bulutlu
Şırnak 28°: Parçalı bulutlu
Van 21°: Parçalı bulutlu
Hakkari 23°: Parçalı bulutlu