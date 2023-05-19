Umre, İslam dinindeki kutsal bir ibadettir ve hac ibadetinden farklı olarak, herhangi bir zamanda yapılabilir. Peki Umre Fiyatları 2023 Güncel Umre Fiyatı ne kadar? Hac ne zaman? Diyanet Umre ücreti açıkladı mı? 2023 umre fiyatları kaç TL? 1 kişilik umre parası ne kadar? 15 Günlük umre Fiyatları ne kadar? 7 günlük umre ne kadar? Bu soruların cevapları aşağıda... Umre, Kâbe'nin etrafında yedi kez tavaf etmek, Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kez sa'y yapmak ve saçların kesilmesi veya kısaltılması gibi belli ritüelleri içerir. Umre, hac ibadeti kadar kapsamlı olmasa da, İslam inancına göre kişinin manevi arınması ve Allah'a yakınlaşması açısından önemlidir. Tur şirketlerinin açıklamalarına göre 2023 yılında umre fiyatları 22.000,00 TL – 50.000,00 TL arasında olması bekleniyor. 2023 yılı için ortalama olarak umre ziyareti 2000 ila 7000 dolar arasında değişmektedir.

Umre Fiyatları:

7 Günlük Umre Fiyatı: 25.200,00 TL

10 Günlük Umre Fiyatı: 28.450,00 TL

14 Gece 15 Gün 4 Kişilik Oda Fiyatı: 28.600,00 TL

14 Gece 15 Gün 3 Kişilik Oda Fiyatı: 28.200,00 TL

14 Gece 15 Gün 2 Kişilik Oda Fiyatı: 30.200,00 TL 2'li Oda Kişi Başı

14 Günlük Yakın Mesafe Umre Fiyatı: 41.500,00 TL 3'lü Oda Kişi Başı

14 Günlük Yakın Mesafe Umre Fiyatı: 39.550,00 TL 4'lü Oda Kişi Başı

14 Günlük Yakın Mesafe Umre Fiyatı: 38.000,00 TL

7 Günlük En Ucuz(2'li Oda) Umre Fiyatı: 41.000,00 TL

7 Günlük En Ucuz(3'li Oda) Umre Fiyatı: 31.000,00 TL

7 Günlük En Ucuz(4'lü Oda) Umre Fiyatı: 30.000,00 TL

Her bütçeye uygun Umre turu...

Tur şirketleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında umre ibadeti için belirlenen fiyatlar 25.000,00 TL ile 51.000,00 TL arasında olacak. Bu fiyat aralığı, umre ibadeti için sunulan farklı tur paketleri ve hizmetlerin kapsamına ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Umre ibadeti yapmak isteyenler, tercih ettikleri tur şirketinin fiyatlandırma politikalarını ve sunulan hizmetlerin detaylarını dikkatlice incelemelidir. Bu sayede, kendileri için en uygun ve bütçelerine uygun umre turunu seçebilirler.

Umre ziyaretleri için 2023 yılına özgü olarak belirlenmiş ortalama fiyat aralığı, 2000 ile 7000 dolar arasındadır. Bu fiyatlar, turizm şirketlerinin sunmuş olduğu çeşitli umre turu paketlerine göre farklılık göstermektedir. Umre ziyareti İslam takvimine göre belirli zamanlarda gerçekleştirilebilir ve genellikle Ramazan ve Zilhicce ayları arasındaki dönemler umre sezonu olarak kabul edilir. Bu dönemlerde umre ziyareti gerçekleştirmek isteyenler, turizm şirketlerinin sunduğu umre turlarından faydalanabilirler.

Umreye gitmek ne kadar?

Umre ziyaretleri, Suudi Arabistan hükümeti tarafından belirlenen kontenjanlar doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu sebeple, umre fiyatları seçilen tura ve tur operatörüne göre farklılık gösterebilir. Umre ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin, öncelikle yetkili acenteler veya tur operatörleri ile iletişime geçerek mevcut fiyatlar hakkında bilgi almaları önerilir. Umre turlarında sunulan hizmetlerin kapsamı, seyahat süresi, konaklama türü ve diğer faktörlere göre fiyatlar değişebilir. Bu nedenle, kişilerin bütçelerine ve tercihlerine uygun umre turlarını incelemeleri ve karşılaştırmaları önemlidir.

Umre nedir?

Umre, İslam dinindeki önemli ibadetlerden biridir. Kabe'nin etrafında yürüyüş yapmak, Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmek, Kabe'nin kapısından girip çıkmak gibi belirli ritüelleri içermektedir. Umre, hac ibadetinden farklı olarak yılın herhangi bir zamanında gerçekleştirilebilir ve hac ibadetinin yerine geçmez. Ancak, İslam dininde önemli bir yeri olan umre, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Umre ziyareti, müminlerin İslam'ın kutsal mekanlarını ziyaret ederek, ibadetlerini yerine getirmelerine imkan tanır.