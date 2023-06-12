Sanatseverlerin büyük ilgi ile takip ettikleri konseri izlemeye gelen depremzedeler ve şehit yakınları da sanatı dolu bir akşam yaşamanın memnuniyetini yaşadılar. Konserde, solist sanatçılar; soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili, ünlü bestecilerin seçkin opera eserlerinden örnekler seslendirdiler.

Verdi, Bizet, Rossini, Puccini, Handel, Lehar, Offenbach’ın aryalarının seslendirildiği konserde, Orkestra Şefi Murat Kodallı yönetimindeki, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solistlere eşlik etti.

Sanatçılar, gecenin sonunda izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahneleyeceği etkinliklerin yer alacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali; 12-13 Haziran’da Saraydan Kız Kaçırma operası, 15 Haziran’da La Traviata Operası, 18 Haziran’da Andrea Chenier Operası ve 22 Haziran’da Aida Operası ile, Atatürk Kültür Merkezi’nde devam edecek.

Sanatseverler etkinlik biletlerini, festival etkinlik alanlarında bulunan gişeler ve www.biletinial.com bilet satış sitesi üzerinden temin edebilirler.