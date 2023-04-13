14 Nisan Cuma günü hava durumu tahminleri şöyle...

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 20° Parçalı bulutlu

Bursa 22°: Parçalı bulutlu

Tekirdağ:17 ° Parçalı bulutlu

Edirne 18°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 16° : Parçalı bulutlu

Yalova 20°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 19°: Parçalı bulutlu

Yalova 20°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nin genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 15°: Parçalı bulutlu

Aksaray 16°: Parçalı bulutlu

Konya: 17°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 18°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 17°: Parçalı bulutlu

Çankırı 17°: Parçalı bulutlu

Kayseri 13°: Parçalı bulutlu

Yozgat 4°: Güneşli, muhtemelen yer yer sulu kar veya karlı

Sivas 13°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 22°: Parçalı bulutlu

Manisa 21°: Parçalı bulutlu

Aydın 21°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 20° : Çok bulutlu

Balıkesir 22 °: Parçalı bulutlu

Bursa 20° : Parçalı bulutlu

Uşak 18°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Antalya 19°: Parçalı bulutlu

Burdur 14°: Parçalı bulutlu

Hatay 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Mersin 20°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yer yer havanın bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 15°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 17° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Mardin 10°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Siirt 12°: Hava açık ve yağmurlu

Şanlıurfa 20°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 18°: Parçalı bulutlu

Bolu 15°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 17°: Parçalı bulutlu

Sinop 20°: Parçalı bulutlu

Rize 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Trabzon 13°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Zonguldak 19°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın bulutlu, muhtemelen yer yer sulu kar veya yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 6°: Hava açık, hafif yağmur veya yer yer sulu kar

Ardahan 5° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Erzurum 4°: Güneşli, muhtemelen yer yer sulu kar ve karlı

Kars: 9°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Malatya: 17°: Parçalı bulutlu

Tunceli 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Van 7° : Parçalı bulutlu, muhtemelen yer yer sulu kar veya yağmurlu

Hakkari 5° : Parçalı bulutlu, muhtemelen yer yer sulu kar veya yağmurlu

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