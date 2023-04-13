14 Nisan Cuma günü hava durumu tahminleri şöyle...
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 20° Parçalı bulutlu
Bursa 22°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ:17 ° Parçalı bulutlu
Edirne 18°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 16° : Parçalı bulutlu
Yalova 20°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 19°: Parçalı bulutlu
Yalova 20°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nin genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 15°: Parçalı bulutlu
Aksaray 16°: Parçalı bulutlu
Konya: 17°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 18°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 17°: Parçalı bulutlu
Çankırı 17°: Parçalı bulutlu
Kayseri 13°: Parçalı bulutlu
Yozgat 4°: Güneşli, muhtemelen yer yer sulu kar veya karlı
Sivas 13°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 22°: Parçalı bulutlu
Manisa 21°: Parçalı bulutlu
Aydın 21°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 20° : Çok bulutlu
Balıkesir 22 °: Parçalı bulutlu
Bursa 20° : Parçalı bulutlu
Uşak 18°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Antalya 19°: Parçalı bulutlu
Burdur 14°: Parçalı bulutlu
Hatay 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Mersin 20°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yer yer havanın bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman 15°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 17° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Mardin 10°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Siirt 12°: Hava açık ve yağmurlu
Şanlıurfa 20°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 18°: Parçalı bulutlu
Bolu 15°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 17°: Parçalı bulutlu
Sinop 20°: Parçalı bulutlu
Rize 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Trabzon 13°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Zonguldak 19°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın bulutlu, muhtemelen yer yer sulu kar veya yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 6°: Hava açık, hafif yağmur veya yer yer sulu kar
Ardahan 5° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Erzurum 4°: Güneşli, muhtemelen yer yer sulu kar ve karlı
Kars: 9°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Malatya: 17°: Parçalı bulutlu
Tunceli 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Van 7° : Parçalı bulutlu, muhtemelen yer yer sulu kar veya yağmurlu
Hakkari 5° : Parçalı bulutlu, muhtemelen yer yer sulu kar veya yağmurlu
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