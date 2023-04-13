14 Nisan Cuma yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Cuma günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Yalnız Kalpler
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 17:30 Tetikçinin Oğlu
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Tetikçinin Oğlu
- 23:30 Orta Sayfa
Kısmetse Olur Aşkın Gücü 12 Nisan Çarşamba Sedat Ve Oğulcan'ın takıldığı mekana Cansel baskın mı yaptı?
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Mige Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:45 ATV Ana Haber
- 19.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İf tar
- 20:10 Ateş Kuşları
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Bir Şansım Olsa
- 12:00 Kızılcık Şerbeti
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak ile Fidan
- 17:00 Söz
- 18.15 Star Haber
- 20:00 Yalı Çapkını
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panaroma
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 08.45 Bu Toprağın Sesi
- 10.25 1 Çorba
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 15.40 1 Çorba
- 15.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.40 İddiaların Aksine
- 17.45 Ana Haber
- 18.15 Ramazan Sevinci
- 20.00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
- 23.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi