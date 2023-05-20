14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez ekranlara gelen Meral Akşener 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİLMESİ GEREK

Meclis'in Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması Millet İttifakı'nın adayının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Millet İttifakı'nın adayının yerine Erdoğan'ın kazanması halinde partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha tartışılamaz hale gelir, dolayısıyla buna mani olmalıyız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayının cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki en azından bu ucube sistemin denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Biz Kılıçdaroğlu'nu adayımız olarak gösterdik, dün de arkasında durduk bugün de arkasındayız! Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimizden geleni yapacağız. Kendisine Oğan ya da bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere kendisine her türlü görüşme yetkisini, varsa talepleri o talepleri yerine getirme yetkisini verdik. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir."