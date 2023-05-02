Seçime günler kala iktirar ve muhalefet tarafından karşılıklı açıklamalar geliyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da Millet Buluşması'nda halka seslendi. Yaptığı konuşmada Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde ''14 Mayıs darbe girişimidir'' sözlerine tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SOYLU'YA CEVAP

Türkiye'de seçime 2 hafta kalırken tüm Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinine kitlendi. İktidar ve muhalefet tarafından seçime günler kala dikkat çeken açıklamalar geliyor. Kılıdaroğlu, ''14 Mayıs 2023 ise Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına cevap verdi.

DARBEYİ SİZ YAPIYORSUNUZ!

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Bunlardan birisi kalktı dedi ki 'Sandığa gider de oy verirlerde ve iktidar değişirse; sözde darbe oluyormuş.' Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz, fiili bir darbe girişimiydi.



14 Mayıs ise Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi bir darbe girişimidir.



Bunu biz değil bugün Amerika'nın başındaki zat, yıllar önce söyledi.

Yıllar önce denedikleri bütün… pic.twitter.com/00OOGFgG1R Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar April 28, 2023

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