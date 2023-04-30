14 MAYIS SEÇİMLERİ ESKİ KİMLİKLE OY KULLANABİLİR MİYİM? OYUM GEÇERLİ OLUR MU?
TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.
OY KULLANABİLMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEÇERLİDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
- Geçici kimlik belgesi,
- Nüfus cüzdanı,
- Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,
- Pasaport,
- Evlenme cüzdanı,
- Askerlik belgesi,
- Sürücü belgesi,
- Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,
- Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeleri. YENİGÜN HABER AJANSI