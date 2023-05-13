Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 20°: Parçalı bulutlu
Bursa 22° : Parçalı bulutlu
Tekirdağ 18°: Parçalı bulutlu
Edirne 20°: Çok bulutlu
Kırklareli 19° : Parçalı bulutlu
Yalova 21°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 16°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Ankara 20°: Parçalı bulutlu
Aksaray 21°: Güneşli
Konya: 21°: Güneşli
Eskişehir 19°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 20°: Parçalı bulutlu
Çankırı 21°: Parçalı bulutlu
Kayseri 17°: Parçalı bulutlu
Yozgat 13°: Parçalı bulutlu
Sivas 15°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 26°: Parçalı bulutlu
Manisa 26°: Parçalı bulutlu
Aydın 26°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 24°:Parçalı bulutlu
Balıkesir 23°: Parçalı bulutlu
Uşak 22°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 29°: Parçalı bulutlu
Antalya 30°: Parçalı bulutlu
Hatay 23°: Parçalı bulutlu
Mersin 28°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 25°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 28°: Parçalı bulutlu
Isparta 21°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu
Mardin 18°: Parçalı bulutlu
Siirt 24°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 29°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu bekleniyor.
Amasya: 17°: Parçalı bulutlu
Bayburt 7°: Parçalı bulutlu
Bolu 19°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 18°: Parçalı bulutlu
Sinop 19°: Parçalı bulutlu
Rize 15°: Bulutlu ve yağmurlu
Trabzon 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Zonguldak 17°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.
Ağrı 15°: Hava açık ve yağmurlu
Ardahan 5° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Erzurum 11°: Parçalı bulutlu
Kars: 11°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Malatya: 21°: Güneşli
Tunceli 2O°: Parçalı bulutlu
Van 16° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Hakkari 18° : Hava açık ve hafif yağmurlu
YENİGÜN HABER MERKEZİ