Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 20°: Parçalı bulutlu

Bursa 22° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 18°:  Parçalı bulutlu

Edirne 20°:  Çok bulutlu

Kırklareli 19° : Parçalı bulutlu

Yalova 21°:  Parçalı bulutlu

Kocaeli 16°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Ankara 20°:  Parçalı bulutlu

Aksaray 21°: Güneşli

Konya: 21°: Güneşli

Eskişehir 19°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 20°: Parçalı bulutlu

Çankırı 21°: Parçalı bulutlu

Kayseri 17°: Parçalı bulutlu

Yozgat 13°:  Parçalı bulutlu

Sivas 15°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 26°:  Parçalı bulutlu

Manisa 26°: Parçalı bulutlu

Aydın 26°:  Parçalı bulutlu

Çanakkale 24°:Parçalı bulutlu

Balıkesir 23°:  Parçalı bulutlu

Uşak 22°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 29°: Parçalı bulutlu

Antalya 30°: Parçalı bulutlu

Hatay 23°: Parçalı bulutlu

Mersin 28°:  Parçalı bulutlu

Osmaniye 25°:  Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 28°: Parçalı bulutlu

Isparta 21°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu

Mardin 18°: Parçalı bulutlu

Siirt 24°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 29°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu bekleniyor.

Amasya: 17°: Parçalı bulutlu

Bayburt 7°: Parçalı bulutlu

Bolu 19°:  Parçalı bulutlu

Kastamonu 18°: Parçalı bulutlu

Sinop 19°:  Parçalı bulutlu

Rize 15°:  Bulutlu ve yağmurlu

Trabzon 17°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Zonguldak 17°:  Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.

Ağrı 15°:  Hava açık ve yağmurlu

Ardahan 5° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Erzurum 11°:  Parçalı bulutlu

Kars: 11°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Malatya: 21°:  Güneşli

Tunceli 2O°: Parçalı bulutlu

Van 16° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hakkari 18° : Hava açık ve hafif yağmurlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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