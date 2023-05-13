Aile 11. bölüm fragmanı- İlyas oğlunu öldürenin Aslan olduğunu öğreniyor

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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Hakkari 18° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Van 16° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Kars: 11°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Ardahan 5° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ağrı 15°: Hava açık ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık olması bekleniyor.

Trabzon 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Rize 15°: Bulutlu ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Edirne 20°: Çok bulutlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.