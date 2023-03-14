Bugün 14 Mart Salı günü itibariyle saat 13.00'da ekranlarda olacak. Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler piyano pastasıyla günün birincisi Merve oldu. Çeyrek alltının sahibi olan Merve, toplamda altını oldu.

Yarı finale sayılı günler kala 30 bileziğin sahibi hangi gelin ve kayınvalide kazanacak?

14 Mart 2023 Gelinim Mutfakta Puan Durumu

Hatice:

Rabia:

Merve:

Özlem:

Çeyrek altını kazanan gelin ilerleyen saatlerde açıklanacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA KİMLER YARIŞIYOR?

Özlem (kayınvalidesi Nurten ile birlikte)

Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)

Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)

Rabia (kayınvalidesi Yasemin ile birlikte)

Çeyrek Altın Kazanan Gelinler

Merve: 4 Çeyrek Altın

Özlem: 4 Çeyrek Altın

Rabia: 4 Çeyrek Altın

Hatice: 5 Çeyrek Altın

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi