14 Haziran 2023 reyting sonuçları! Masterchef All Star, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Salı akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Masterchef All Star, Kuruluş Osman, Çöp Adam dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 14 Haziran 2023 Salı akşamı reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje “Kuruluş Osman" dizisi olurken, 2. sırada ise Masterchef All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MASTERCHEF ALL STAR TV8

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ATV ANA HABER ATV

6 COP ADAM STAR TV

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI SHOW TV

10 TARZAN RIFKI (T.S) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MASTERCHEF ALL STAR TV8

3 COP ADAM STAR TV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 Pİ'NİN YAŞAMI KANAL D

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ATV ANA HABER ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZETİ TV8