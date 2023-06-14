14 Haziran Çarşamba Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 14 Haziran Çarşamba günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 14 Haziran Çarşamba günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Pi'nin Yaşamı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema "Deha"
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez
22:45 Gülcemal
01:15 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez
04:00 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakt
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Pi'nin Yaşamı
20:30 Pi'nin Yaşamı
01:15 Sokak Yarışçısı
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
23:15 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:00 Tarzan Rıfkı
23:45 Maviye Sürgün
02:00 Tarzan Rıfkı
03:30 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Kalk Gidelim
14:00 Seksenler
16:15 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Deha"
02:15 Kalk Gidelim
04:10 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
Kaynak: DEMET CENGİZ