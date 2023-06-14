14 Haziran Çarşamba Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 14 Haziran Çarşamba günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 14 Haziran Çarşamba günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Pi'nin Yaşamı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema "Deha"

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez

22:45 Gülcemal

01:15 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez

04:00 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakt

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Pi'nin Yaşamı

20:30 Pi'nin Yaşamı

01:15 Sokak Yarışçısı

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

23:15 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:00 Tarzan Rıfkı

23:45 Maviye Sürgün

02:00 Tarzan Rıfkı

03:30 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Kalk Gidelim

14:00 Seksenler

16:15 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Deha"

02:15 Kalk Gidelim

04:10 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem