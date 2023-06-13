Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 14 Haziran Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 24°: Sağanak yağışlı

İzmir 31°: Parçalı bulutlu

Bursa 26°: Parçalı bulutlu

Adana 30°: Parçalı bulutlu

Antalya 27°: Sağanak yağışlı

Muğla 26°: Parçalı bulutlu

Manisa 31°: Güneşli

Karabük 26°: Çok bulutlu

Bitlis 24°: Parçalı bulutlu

Bolu 22°: Parçalı bulutlu

Nevşehir 20°: Sağanak yağışlı

Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Ağrı 24°: Parçalı bulutlu