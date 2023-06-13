Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 14 Haziran Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 24°: Sağanak yağışlı
İzmir 31°: Parçalı bulutlu
Bursa 26°: Parçalı bulutlu
Adana 30°: Parçalı bulutlu
Antalya 27°: Sağanak yağışlı
Muğla 26°: Parçalı bulutlu
Manisa 31°: Güneşli
Karabük 26°: Çok bulutlu
Bitlis 24°: Parçalı bulutlu
Bolu 22°: Parçalı bulutlu
Nevşehir 20°: Sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Ağrı 24°: Parçalı bulutluKaynak: HABER MERKEZİ