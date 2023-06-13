Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 14 Haziran Çarşamba günü hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul 25°: Parçalı bulutlu
Bursa 26°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ 26°: Parçalı bulutlu
Edirne 30°: Parçalı bulutlu
Sakarya 25°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 28°: Yer yer yağışlı
Yalova 26°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 26°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Eskişehir’de ise hava bulutlu olacak.
Ankara 24°: Sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Konya: 23°: Sağanak yağışlı
Eskişehir 24°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Çankırı 23°: Sağanak yağışlı
Kayseri 23°: Sağanak yağışlı
Yozgat 19°: Sağanak yağışlı
Sivas 20°: Sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 31°: Parçalı bulutlu
Manisa 32°: Parçalı bulutlu
Aydın 30°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 29°: Parçalı bulutlu
Denizli 28°: Parçalı bulutlu
Balıkesir 28°: Parçalı bulutlu
Uşak 24°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hatay’da hava güneşli, Mersin ve Isparta’da ise yer yer yağış bekleniyor.
Adana 30°: Parçalı bulutlu
Antalya 27°: Parçalı bulutlu
Hatay 30°: Güneşli
Mersin 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Osmaniye 29°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 30°: Parçalı bulutlu
Isparta 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Mardin ve Şanlıurfa’da ise hava güneşli olacak.
Gaziantep 31°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu
Mardin 31°: Güneşli
Siirt 32°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 33°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Bayburt 22°: Yer yer sağanak yağışlı
Bolu 22°: Parçalı bulutlu
Giresun 21°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 23°: Yer yer yağışlı
Sinop 21°: Parçalı bulutlu
Karabük 26°: Çok bulutlu
Ordu 21° : Sağanak yağışlı
Rize 22°: Sağanak yağışlı
Trabzon 22°: Sağanak yağışlı
Zonguldak 22°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ardahan ve Kars’ta ise yağış bekleniyor.
Ağrı 24°: Parçalı bulutlu
Ardahan 20°: Sağanak yağışlı
Erzurum 21°: Parçalı bulutlu
Kars 22°: Yer yer sağanak yağışlı
Malatya: 28°: Parçalı bulutlu
Tunceli 28°: Parçalı bulutlu
Muş 26°: Parçalı bulutlu
Şırnak 27°: Parçalı bulutlu
Van 22°: Parçalı bulutlu
Hakkari 23°: Parçalı bulutlu