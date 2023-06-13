Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 14 Haziran Çarşamba günü hava nasıl olacak? Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul 25°: Parçalı bulutlu

Bursa 26°: Parçalı bulutlu

Tekirdağ 26°: Parçalı bulutlu

Edirne 30°: Parçalı bulutlu

Sakarya 25°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 28°: Yer yer yağışlı

Yalova 26°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 26°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Eskişehir’de ise hava bulutlu olacak.

Ankara 24°: Sağanak yağışlı

Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Konya: 23°: Sağanak yağışlı

Eskişehir 24°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Çankırı 23°: Sağanak yağışlı

Kayseri 23°: Sağanak yağışlı

Yozgat 19°: Sağanak yağışlı

Sivas 20°: Sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 31°: Parçalı bulutlu

Manisa 32°: Parçalı bulutlu

Aydın 30°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 29°: Parçalı bulutlu

Denizli 28°: Parçalı bulutlu

Balıkesir 28°: Parçalı bulutlu

Uşak 24°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hatay’da hava güneşli, Mersin ve Isparta’da ise yer yer yağış bekleniyor.

Adana 30°: Parçalı bulutlu

Antalya 27°: Parçalı bulutlu

Hatay 30°: Güneşli

Mersin 27°: Yer yer sağanak yağışlı

Osmaniye 29°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 30°: Parçalı bulutlu

Isparta 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Mardin ve Şanlıurfa’da ise hava güneşli olacak.

Gaziantep 31°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu

Mardin 31°: Güneşli

Siirt 32°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 33°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Bayburt 22°: Yer yer sağanak yağışlı

Bolu 22°: Parçalı bulutlu

Giresun 21°: Sağanak yağışlı

Kastamonu 23°: Yer yer yağışlı

Sinop 21°: Parçalı bulutlu

Karabük 26°: Çok bulutlu

Ordu 21° : Sağanak yağışlı

Rize 22°: Sağanak yağışlı

Trabzon 22°: Sağanak yağışlı

Zonguldak 22°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ardahan ve Kars’ta ise yağış bekleniyor.

Ağrı 24°: Parçalı bulutlu

Ardahan 20°: Sağanak yağışlı

Erzurum 21°: Parçalı bulutlu

Kars 22°: Yer yer sağanak yağışlı

Malatya: 28°: Parçalı bulutlu

Tunceli 28°: Parçalı bulutlu

Muş 26°: Parçalı bulutlu

Şırnak 27°: Parçalı bulutlu

Van 22°: Parçalı bulutlu

Hakkari 23°: Parçalı bulutlu