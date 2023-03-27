Reklamların, dijital mecralar ve uygulamalar üzerinden yenilikçilik, performans ve yaratıcılık kapsamında değerlendirildiği ve ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye, IAB tarafından on üçüncü kez düzenlendi. 22 kategoride yapılan 739 başvuru ve 431 kampanya arasından 162 başvuru ve 55 kampanya ödüllendirildi.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, ““MIXX Awards Türkiye ülkemizde dijital pazarlama iletişimi alanında büyük emeklerle ortaya konulan işlerin değerlendirildiği önemli bir organizasyon. Bu sene aldığımız 739 başvuru ise sektörümüzün üretkenliğinin artarak devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Tüm yıl büyük emeklerle hazırlanan çalışmaları titizlikle inceleyen jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 13'üncü MIXX Awards Türkiye’ye başvuran ve ödül almaya layık görülen bütün işlerin marka, ajans, yapım ve yayında görevli ekiplerini de gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Başvurular, Jüri başkanlığını Sahibinden.com Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu’nun yürüttüğü, sektörün değerli 20 temsilcisinden oluşan 13'üncü MIXX Awards Türkiye Jürisi tarafından, 3 hafta boyunca detaylı bir şekilde incelendi.

13'üncü MIXX Awards Türkiye’nin Platin Sponsoru sahibinden.com; Altın Sponsoru GroupM Türkiye ve Ajansları, Gümüş Sponsorları Akbank, Bond Digital, Doğuş Yayın Grubu, Forward Media, Genart, Trendyol, Unilever, Bronz Sponsorları Havas, İstanbul, IAS, SporX ve Tooplay oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi