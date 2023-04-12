13 Nisan Perşembe günü hava durumu tahminleri şöyle...
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 14° Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Bursa 15° : Parçalı bulutlu
Tekirdağ 14°: Parçalı bulutlu
Edirne 18°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 16° : Parçalı bulutlu
Yalova 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Kocaeli 12°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Yalova 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 11°: Parçalı bulutlu
Aksaray 11°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Konya: 11° Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Eskişehir 11°:Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kırıkkale 13°: Parçalı bulutlu
Çankırı 13°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kayseri 8°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Yozgat 9°: Parçalı bulutlu
Sivas 11°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık , yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 19°: Hava güneşli
Manisa 17°: Parçalı bulutlu
Aydın 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Çanakkale 18° : Hava güneşli
Balıkesir 17 °: Parçalı bulutlu
Bursa 13° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Uşak 13°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer de açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 17°: Hava açık ve yağmurlu
Antalya 20°: Parçalı bulutlu
Burdur 11°: Parçalı bulutlu
Hatay 15°: Hava açık ve yağmurlu
Mersin 18°: Hava açık ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman 13°: Hava açık ve yağmurlu
Burdur 11°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 13° : Hava açık ve yağmurlu
Mardin 8°: Hava açık ve yağmurlu
Siirt 12°: Yoğun sağanak yağmurlu
Şanlıurfa 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Bolu 7°: Hava açık ve yağmurlu
Kastamonu 11°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Sinop 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Rize 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Trabzon 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Zonguldak 12°: Hava açık ve yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer sulu kar bekleniyor.
Ağrı 7°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Ardahan 4° : Hava bulutlu, hafif sulu kar veya yer yer kar yağışlı
Erzurum 5°: Parçalı bulutlu, yer yer sulu kar veya yağmurlu
Kars: 6°: Bulutlu, yer yer sulu kar veya yağmurlu
Malatya: 15°: Hava açık ve yağmurlu
Tunceli 10°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Van 7° : Hava açık ve yağmurlu
Hakkari 7° : Parçalı bulutlu, muhtemelen yer yer sulu kar veya kar
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