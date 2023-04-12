13 Nisan Perşembe günü hava durumu tahminleri şöyle...

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 14° Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 15° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 14°: Parçalı bulutlu

Edirne 18°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 16° : Parçalı bulutlu

Yalova 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Kocaeli 12°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Yalova 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 11°: Parçalı bulutlu

Aksaray 11°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Konya: 11° Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Eskişehir 11°:Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 13°: Parçalı bulutlu

Çankırı 13°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kayseri 8°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Yozgat 9°: Parçalı bulutlu

Sivas 11°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık , yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 19°: Hava güneşli

Manisa 17°: Parçalı bulutlu

Aydın 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Çanakkale 18° : Hava güneşli

Balıkesir 17 °: Parçalı bulutlu

Bursa 13° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Uşak 13°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer de açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 17°: Hava açık ve yağmurlu

Antalya 20°: Parçalı bulutlu

Burdur 11°: Parçalı bulutlu

Hatay 15°: Hava açık ve yağmurlu

Mersin 18°: Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 13°: Hava açık ve yağmurlu

Burdur 11°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 13° : Hava açık ve yağmurlu

Mardin 8°: Hava açık ve yağmurlu

Siirt 12°: Yoğun sağanak yağmurlu

Şanlıurfa 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Bolu 7°: Hava açık ve yağmurlu

Kastamonu 11°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Sinop 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Rize 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Trabzon 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Zonguldak 12°: Hava açık ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer sulu kar bekleniyor.

Ağrı 7°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Ardahan 4° : Hava bulutlu, hafif sulu kar veya yer yer kar yağışlı

Erzurum 5°: Parçalı bulutlu, yer yer sulu kar veya yağmurlu

Kars: 6°: Bulutlu, yer yer sulu kar veya yağmurlu

Malatya: 15°: Hava açık ve yağmurlu

Tunceli 10°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Van 7° : Hava açık ve yağmurlu

Hakkari 7° : Parçalı bulutlu, muhtemelen yer yer sulu kar veya kar

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