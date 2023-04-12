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13 Nisan Perşembe günü hava durumu tahminleri şöyle...

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 14° Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 15° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 14°:  Parçalı bulutlu

Edirne 18°:  Parçalı bulutlu

Kırklareli 16° : Parçalı bulutlu

Yalova 15°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Kocaeli 12°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Yalova 15°: Hava açık ve  muhtemelen yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 11°:  Parçalı bulutlu

Aksaray 11°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Konya: 11° Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Eskişehir 11°:Parçalı  bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 13°:  Parçalı bulutlu

Çankırı 13°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kayseri  8°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Yozgat 9°:  Parçalı bulutlu

Sivas 11°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer  yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık , yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 19°:  Hava güneşli

Manisa 17°:  Parçalı bulutlu

Aydın 17°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Çanakkale 18° : Hava güneşli

Balıkesir 17 °:  Parçalı bulutlu

Bursa 13° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Uşak 13°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer de açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 17°: Hava açık ve yağmurlu

Antalya 20°: Parçalı bulutlu

Burdur 11°: Parçalı bulutlu

Hatay 15°: Hava açık ve yağmurlu

Mersin  18°:  Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 13°: Hava açık ve yağmurlu

 Burdur 11°:  Parçalı bulutlu

Diyarbakır 13° : Hava açık ve yağmurlu

Mardin 8°:  Hava açık ve yağmurlu

Siirt 12°: Yoğun sağanak yağmurlu

Şanlıurfa 16°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde  havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 15°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Bolu 7°:  Hava açık ve yağmurlu

Kastamonu 11°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Sinop 18°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Rize 11°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Trabzon 11°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Zonguldak 12°:  Hava açık ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer sulu kar bekleniyor.

Ağrı 7°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Ardahan 4° : Hava bulutlu, hafif sulu kar veya yer yer kar yağışlı

Erzurum 5°:  Parçalı bulutlu, yer yer sulu kar veya yağmurlu

Kars: 6°: Bulutlu, yer yer sulu kar veya yağmurlu

Malatya: 15°:  Hava açık ve yağmurlu

Tunceli 10°: Hava bulutlu ve yağmurlu

 Van 7° : Hava açık ve yağmurlu

Hakkari 7° : Parçalı bulutlu, muhtemelen yer yer sulu kar veya kar

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