Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı kadın programı Gelinim Mutfakta, 6 Şubat depremle birlikte ara veren program 27 Şubat itibariyle yayına tekrar başladı. Bugün 13 Mart Pazartesi günü itibariyle saat 13.00'da ekranlarda olacak. Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisini seçecek.
Yarı finale sayılı günler kala 30 bileziğin sahibi hangi gelin ve kayınvalide kazanacak?
GELİNİM MUTFAKTA KİMLER YARIŞIYOR?
Özlem (kayınvalidesi Nurten ile birlikte)
Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
Rabia (kayınvalidesi Yasemin ile birlikte)