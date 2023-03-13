13 Mart 2023 Pazartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz. 

Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. 

08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Ego

16:15 Adım Farah

17:00 Ego

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Ego

23:15 Taçsız Prens

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kuran ve Sünnet

12:15 Başım Belada

14:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Başım Belada

22:45 Başım Belada (Tekrar)

08:30 Tarkan Altın Madalya

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

15:45 Aile/Tekrar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile (Tekrar)

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Veda Mektubu

07:00 Gecenin Ucunda

09:30 Meltem Demir'le Hanımeli

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe Deprem Bölgesinde

13:00 Ömer

15:30 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:30 Yerli dizi tekrar

07:45 Türkiye'nin Doktorları

09:30 On Yaş Genç

10:00 Çöller Kasırgası

13:30 Survivor 2023

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldin

13:35 Korkma

15:00 Gönül Dağı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 TRT1 Ana Haber

20:00 Teşkilat

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi