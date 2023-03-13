Kemiğe de zam geldi: Kilosu 50 lirayı geçti!

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11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

13 Mart 2023 Pazartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8 , ATV , Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.