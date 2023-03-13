13 Mart 2023 Pazartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Ego
16:15 Adım Farah
17:00 Ego
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Ego
23:15 Taçsız Prens
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kuran ve Sünnet
12:15 Başım Belada
14:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Başım Belada
22:45 Başım Belada (Tekrar)
08:30 Tarkan Altın Madalya
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
15:45 Aile/Tekrar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile (Tekrar)
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:15 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Veda Mektubu
07:00 Gecenin Ucunda
09:30 Meltem Demir'le Hanımeli
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe Deprem Bölgesinde
13:00 Ömer
15:30 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:30 Yerli dizi tekrar
07:45 Türkiye'nin Doktorları
09:30 On Yaş Genç
10:00 Çöller Kasırgası
13:30 Survivor 2023
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldin
13:35 Korkma
15:00 Gönül Dağı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 TRT1 Ana Haber
20:00 Teşkilat
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi