Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 13 Haziran Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 23°: Yer yer sağanak yağışlı

İzmir 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Bursa 26°: Parçalı bulutlu

Adana 27°: Sağanak yağışlı

Antalya 26°: Sağanak yağışlı

Muğla 24°: Sağanak yağışlı

Manisa 29°: Yer yer sağanak yağışlı

Karabük 24°: Yer yer yağışlı

Bitlis 24°: Parçalı bulutlu

Bolu 21°: Yer yer yağışlı

Nevşehir 19°: Sağanak yağışlı

Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Ağrı 25°: Yer yer sağanak yağışlı