Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 13 Haziran Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 23°: Yer yer sağanak yağışlı
İzmir 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Bursa 26°: Parçalı bulutlu
Adana 27°: Sağanak yağışlı
Antalya 26°: Sağanak yağışlı
Muğla 24°: Sağanak yağışlı
Manisa 29°: Yer yer sağanak yağışlı
Karabük 24°: Yer yer yağışlı
Bitlis 24°: Parçalı bulutlu
Bolu 21°: Yer yer yağışlı
Nevşehir 19°: Sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Ağrı 25°: Yer yer sağanak yağışlıKaynak: HABER MERKEZİ