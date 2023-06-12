Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 13 Haziran Salı günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sakarya ise yer yer yağışlı olacak.

İstanbul 24°: Parçalı bulutlu

Bursa 26°: Parçalı bulutlu

Tekirdağ 24°: Parçalı bulutlu

Edirne 29°: Parçalı bulutlu

Sakarya 23°: Yer yer yağışlı

Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu

Yalova 24°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 24°: Bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Eskişehir’de ise hava parçalı bulutlu olacak.

Ankara 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Konya: 21°: Sağanak yağışlı

Eskişehir 23°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Çankırı 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Kayseri 22°: Sağanak yağışlı

Yozgat 18°: Sağanak yağışlı

Sivas 21°: Sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

İzmir 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Manisa 29°: Yer yer yağışlı

Aydın 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Çanakkale 28°: Parçalı bulutlu

Denizli 27°: Yer yer sağanak yağışlı

Balıkesir 26°: Parçalı bulutlu

Uşak 22°: Sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hatay ve Kahramanmaraş’ta ise hava parçalı bulutlu olacak.

Adana 27°: Sağanak yağışlı

Antalya 26°: Sağanak yağışlı

Hatay 27°: Parçalı bulutlu

Mersin 26°: Sağanak yağışlı

Osmaniye 27°: Yer yer sağanak yağışlı

Kahramanmaraş 30°: Parçalı bulutlu

Isparta 22°: Sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Mardin’de ise hava güneşli olacak.

Gaziantep 29°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu

Mardin 32°: Güneşli

Siirt 33°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Bayburt’ta ise hava parçalı bulutlu olacak.

Amasya: 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Bayburt 21°: Parçalı bulutlu

Bolu 21°: Yer yer yağışlı

Giresun 21°: Sağanak yağışlı

Kastamonu 21°: Sağanak yağışlı

Sinop 20°: Yer yer yağışlı

Karabük 24°: Yer yer yağışlı

Ordu 21° : Sağanak yağışlı

Rize 21°: Sağanak yağışlı

Trabzon 22°: Sağanak yağışlı

Zonguldak 20°: Yer yer yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 25°: Yer yer sağanak yağışlı

Ardahan 21°: Sağanak yağışlı

Erzurum 22°: Parçalı bulutlu

Kars 21°: Sağanak yağışlı

Malatya: 28°: Parçalı bulutlu

Tunceli 27°: Parçalı bulutlu

Muş 27°: Parçalı bulutlu

Şırnak 31°: Parçalı bulutlu

Van 23°: Parçalı bulutlu

Hakkari 23°: Parçalı bulutlu



