Eda Taşpınar hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi Eda Taşpınar hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 13 Haziran Salı günü hava nasıl olacak? 

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sakarya ise yer yer yağışlı olacak.
İstanbul 24°: Parçalı bulutlu
Bursa 26°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ 24°: Parçalı bulutlu
Edirne 29°: Parçalı bulutlu
Sakarya 23°:  Yer yer yağışlı
Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu
Yalova 24°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 24°: Bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Eskişehir’de ise hava parçalı bulutlu olacak.
Ankara 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Konya: 21°: Sağanak yağışlı
Eskişehir 23°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Çankırı 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Kayseri 22°: Sağanak yağışlı
Yozgat 18°: Sağanak yağışlı
Sivas 21°: Sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. 
İzmir 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Manisa 29°: Yer yer yağışlı
Aydın 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Çanakkale 28°: Parçalı bulutlu
Denizli 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Balıkesir 26°: Parçalı bulutlu
Uşak 22°: Sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.  Hatay ve Kahramanmaraş’ta ise hava parçalı bulutlu olacak.
Adana 27°: Sağanak yağışlı
Antalya 26°: Sağanak yağışlı
Hatay 27°: Parçalı bulutlu
Mersin 26°: Sağanak yağışlı
Osmaniye 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Kahramanmaraş 30°: Parçalı bulutlu
Isparta 22°: Sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Mardin’de ise hava güneşli olacak.
Gaziantep 29°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu
Mardin 32°: Güneşli
Siirt 33°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Bayburt’ta ise hava parçalı bulutlu olacak.
Amasya: 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Bayburt 21°: Parçalı bulutlu
Bolu 21°: Yer yer yağışlı
Giresun 21°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 21°: Sağanak yağışlı
Sinop 20°: Yer yer yağışlı
Karabük 24°: Yer yer yağışlı
Ordu 21° : Sağanak yağışlı
Rize 21°: Sağanak yağışlı
Trabzon 22°: Sağanak yağışlı
Zonguldak 20°: Yer yer yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. 
Ağrı 25°: Yer yer sağanak yağışlı
Ardahan 21°: Sağanak yağışlı
Erzurum 22°: Parçalı bulutlu
Kars 21°: Sağanak yağışlı
Malatya: 28°: Parçalı bulutlu
Tunceli 27°: Parçalı bulutlu
Muş 27°: Parçalı bulutlu
Şırnak 31°: Parçalı bulutlu
Van 23°: Parçalı bulutlu
Hakkari 23°: Parçalı bulutlu


 

Kaynak: HABER MERKEZİ