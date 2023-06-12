Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 13 Haziran Salı günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sakarya ise yer yer yağışlı olacak.
İstanbul 24°: Parçalı bulutlu
Bursa 26°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ 24°: Parçalı bulutlu
Edirne 29°: Parçalı bulutlu
Sakarya 23°: Yer yer yağışlı
Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu
Yalova 24°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 24°: Bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Eskişehir’de ise hava parçalı bulutlu olacak.
Ankara 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Konya: 21°: Sağanak yağışlı
Eskişehir 23°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Çankırı 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Kayseri 22°: Sağanak yağışlı
Yozgat 18°: Sağanak yağışlı
Sivas 21°: Sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
İzmir 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Manisa 29°: Yer yer yağışlı
Aydın 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Çanakkale 28°: Parçalı bulutlu
Denizli 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Balıkesir 26°: Parçalı bulutlu
Uşak 22°: Sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hatay ve Kahramanmaraş’ta ise hava parçalı bulutlu olacak.
Adana 27°: Sağanak yağışlı
Antalya 26°: Sağanak yağışlı
Hatay 27°: Parçalı bulutlu
Mersin 26°: Sağanak yağışlı
Osmaniye 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Kahramanmaraş 30°: Parçalı bulutlu
Isparta 22°: Sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Mardin’de ise hava güneşli olacak.
Gaziantep 29°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu
Mardin 32°: Güneşli
Siirt 33°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Bayburt’ta ise hava parçalı bulutlu olacak.
Amasya: 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Bayburt 21°: Parçalı bulutlu
Bolu 21°: Yer yer yağışlı
Giresun 21°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 21°: Sağanak yağışlı
Sinop 20°: Yer yer yağışlı
Karabük 24°: Yer yer yağışlı
Ordu 21° : Sağanak yağışlı
Rize 21°: Sağanak yağışlı
Trabzon 22°: Sağanak yağışlı
Zonguldak 20°: Yer yer yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 25°: Yer yer sağanak yağışlı
Ardahan 21°: Sağanak yağışlı
Erzurum 22°: Parçalı bulutlu
Kars 21°: Sağanak yağışlı
Malatya: 28°: Parçalı bulutlu
Tunceli 27°: Parçalı bulutlu
Muş 27°: Parçalı bulutlu
Şırnak 31°: Parçalı bulutlu
Van 23°: Parçalı bulutlu
Hakkari 23°: Parçalı bulutlu
Kaynak: HABER MERKEZİ