13 Haziran 2023 reyting sonuçları! Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Salı akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 13 Haziran 2023 Salı akşamı reyting sonuçları...

13 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Üç Kız Kardeş”, 3.sırada tv8’de yayınlanan “Survivor” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2.sırada TRT1’de ekrana gelen “Yürek Çıkmazı”, 3.sırada “Üç Kız Kardeş” yer aldı.