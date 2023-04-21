BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşların Ramazan Ayı’nı en güzel şekilde geçirmesi için yoğun mesai yaptı. Her ilçede yaklaşık 3 bin kişilik iftar programları düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen deprem nedeniyle programlarda müzikli dinletilere ve eğlencelere yer vermedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan programı kapsamında AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Cumhur İttifakı ile birlikte ilçe ilçe dolaşarak gönüllere dokundu.

120 BİN KOLİ DAĞITILDI Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla ilçelerde önceden tespit edilmiş 120 bin ihtiyaç sahibine, Ramazan kolisi dağıtıldı. Başkan Yılmaz, gittiği her ilçede esnaf, kahve ve ev ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla yakından ilgilenirken; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü de sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında tespit ettikleri ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yatak, tekerlekli sandalye ve akülü tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşıladı.