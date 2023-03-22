12 yaştan anımsadığınız güzel anlar var mı? Belki var ancak yaştan emin değilsiniz. Peki o yaşa girdiğinizde size verilen hediyeleri hatırlıyor ya da saklıyor musunuz? Elbette herkesin çocukluğuna dair güzel anıları sakladığı hatıraları az ya da çok vardır. Bunun olduğunu bilmek bile insana çok iyi hissettir. Ailenizden ya da yakınlarınızdan size özel hissettirecek davranışlar görmek güzel anlarla büyümek. Sonrasında ise kendi çocuklarınıza ya da sevdiklerinizin çocuklarına böyle özel hatıralar bırakmak çok daha anlamlı olur. Çocuklarınıza sevgi göstermenin ne denli önemli olduğunu biliyorsunuz. Sevgiyi açık ve doğru yöntemlerle hissettirmek: özgüvenli, kendisine ve çevresine saygısı olan, başarılarının peşinden koşarken engele takılmayan, insanları da sevmeyi bilen bireyler yetiştirmek demektir. 12 yaş, ergenliğe geçiş zamanı olduğundan genellikle hatırlanan zamanlardır bu yüzden doğum gününde ona iyi anılar bırakıp sevginizi tüm içtenliğiyle yansıtın. bodo.com deneyim hediyeleri, 12 yaş doğum günü hediyesi alan bir çocuğun en tatlı hatıraları arasında yer alacak!

12 yaş kızlara en güzel doğum günü hediyeleri

bodo.com, modern zamanın işleyişine oldukça uyum sağlayan deneyim hediyelerini hizmete sunarak sevdiklerimize yaratıcı hediyeler verebilmemizi sağlıyor. Aklınıza gelen ancak size hiç bu şekilde sunulmadığından hediye olarak değerlendirmediğiniz onlarca deneyimi artık sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. 12 yaşındaki kızınız, dışarıda vakit geçirmeyi pek sevmiyor ve bu durum sizi endişelendiriyorsa ona etkileyici şanslar sunun: ‘’Aile için İllüzyon Müzesi Ziyareti’’. Kız kardeşiniz yalnızca yaz tatillerde gidebildiğiniz doğal alanları çok seviyorsa beklediği yazı kolayca erkene alın: ‘’Aile için Ormanda At Gezisi’’. Sürekli farklı sporlar deneyerek kendi alanını keşfetmeye çalışan gence, ‘’İki Kişi için Trambolin Parkı’’ vererek seçeneklerini arttırın. Siz tatlı yaparken hemen yanınızda biten, yardım etmek istediğini dile getiren kızınıza bunu daha eğlenceli haliyle armağan edin: ‘’İki Kişi için İtalyan Tatlıları Yapım Dersi’’. bodo ile hediye, siz ne isterseniz o olur.

12 yaş erkeklere en güzel doğum günü hediyeleri

Oğlunuz büyürken hem kendisine hem çevreye karşı artan merakını görüyor olmalısınız. bodo.com’un deneyim hediyeleri ile kendisine fayda sağlayacak ilgi alanlarını tanımasına, kendi duygularını keşfetmesine şans verin. Bilgisayar oyunlarını çok seviyor ancak bu aşırı ve kendisine zarar verecek bir boyutta değil ise daha eğlenceli halini sunun: ‘’İki Kişi için VR Sanal Gerçeklik Oyunu’’, ‘’Arkadaş Grubu için Sanal Gerçeklikte Kaçış Oyunu’’, ‘’Arkadaş Grubu için Sanal Gerçeklikte Çizim’’. Görsel yahut el sanatları alanında yeni şeyler denemeye hevesli ise daha önce hiç tecrübe etmediği etkinliklerle şaşırtın: ‘’İki Kişi için Çömlekçi Çarkında Seramik Atölyesi’’, ‘’Resim Atölyesi’’. Dünya sandığımızdan daha büyük ve yapılacak onca güzel şey varken beklemeye gerek yok. Bulduğunuz tüm fırsatlarda yeni ve faydalı deneyimler edinmeye bodo ile devam edin.