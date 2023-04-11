Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı, yer yer ise açık ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın açık yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 15° Hava açık ve hafif yağmurlu

Tekirdağ 13°: Hava açık, muhtelemen gökgürültülü yağmurlu

Edirne 15°: Hava açık, hafif yağmurlu

Kırklareli 14° :Hava açık ve hafif yağmurlu

Yalova 14°: Hava açık ve yağmurlu

Kocaeli 10°: Hava açık ve yağmurlu

Yalova 14°: Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde hava yer yer açık ve yağmurluyken, bazı yerlerde bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 10°: Parçalı bulutlu

Aksaray 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Konya: 10°Hava açık ve hafif yağmurlu

Eskişehir 7°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kırıkkale 12°: Parçalı bulutlu

Çankırı 13°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kayseri 8°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Yozgat 9°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Sivas 13°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yer yer yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Manisa 15°: Hava açık ve yağmurlu

Aydın 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çanakkale 16° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Balıkesir 14 °: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Bursa 8° : Hava açık ve yağmurlu

Uşak 10°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 16°: Yağmurlu ve bulutlu

Antalya 19°: Hava açık ve yağmurlu

Burdur 9°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Hatay 15°: Yer yer yağmurlu

Mersin 18°: Yer yer yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Burdur 9°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Diyarbakır 18° : Hava açık ve yağmurlu

Mardin 11°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Siirt 14°: Yoğun sağanak yağmurlu

Şanlıurfa 19°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 16°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bolu 6°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kastamonu 11°: Hava açık ve yağmurlu

Sinop 14°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Rize 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Trabzon 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Zonguldak 12°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 14°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Ardahan 9° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Erzurum 7°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Kars: 12°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Malatya: 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Tunceli 13°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Van 10° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Hakkari 7° : Yoğun sağanak yağmurlu

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