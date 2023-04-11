Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı, yer yer ise açık ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın açık yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 15° Hava açık ve hafif yağmurlu
Tekirdağ 13°: Hava açık, muhtelemen gökgürültülü yağmurlu
Edirne 15°: Hava açık, hafif yağmurlu
Kırklareli 14° :Hava açık ve hafif yağmurlu
Yalova 14°: Hava açık ve yağmurlu
Kocaeli 10°: Hava açık ve yağmurlu
Yalova 14°: Hava açık ve yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde hava yer yer açık ve yağmurluyken, bazı yerlerde bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 10°: Parçalı bulutlu
Aksaray 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Konya: 10°Hava açık ve hafif yağmurlu
Eskişehir 7°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kırıkkale 12°: Parçalı bulutlu
Çankırı 13°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kayseri 8°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Yozgat 9°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Sivas 13°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yer yer yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Manisa 15°: Hava açık ve yağmurlu
Aydın 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Çanakkale 16° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Balıkesir 14 °: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Bursa 8° : Hava açık ve yağmurlu
Uşak 10°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 16°: Yağmurlu ve bulutlu
Antalya 19°: Hava açık ve yağmurlu
Burdur 9°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Hatay 15°: Yer yer yağmurlu
Mersin 18°: Yer yer yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Burdur 9°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Diyarbakır 18° : Hava açık ve yağmurlu
Mardin 11°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Siirt 14°: Yoğun sağanak yağmurlu
Şanlıurfa 19°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 16°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bolu 6°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kastamonu 11°: Hava açık ve yağmurlu
Sinop 14°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Rize 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Trabzon 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Zonguldak 12°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 14°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Ardahan 9° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Erzurum 7°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Kars: 12°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Malatya: 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Tunceli 13°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Van 10° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Hakkari 7° : Yoğun sağanak yağmurlu
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