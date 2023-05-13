Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu hafta son gün yarışmacısı Türkçe öğretmeni olan drama eğitmenliği yapan Hanife Hanım oldu.

Son gün yarışmacısı Hanife Hanım aldığı puanla beraber haftanın kazanan ismi de belli oldu.

Bu hafta büyük ödülü kazanan 2 isim oldu. Serkan Bey ve Yeliz Hanım aynı puanı alarak 50 bin TL para ödülü paylaştılar.

Yemekteyiz programında güncel puan durumu ise şu şekilde:

Serkan Bey: 34 puan

Yeliz Hanım: 34 puan

Ahmet Bey: 31 puan Survivor 2023'te 5 arabayı hangi yarışmacılar kazandı

Neşe Hanım: 30 puan

Hanife Hanım: 29 puan

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi