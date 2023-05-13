 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu hafta son gün yarışmacısı Türkçe öğretmeni olan drama eğitmenliği yapan Hanife Hanım oldu.

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Son gün yarışmacısı Hanife Hanım aldığı puanla beraber haftanın kazanan ismi de belli oldu.

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Bu hafta büyük ödülü kazanan 2 isim oldu. Serkan Bey ve Yeliz Hanım aynı puanı alarak 50 bin TL para ödülü paylaştılar.

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Yemekteyiz programında güncel puan durumu ise şu şekilde:

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi