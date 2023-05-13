Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu hafta son gün yarışmacısı Türkçe öğretmeni olan drama eğitmenliği yapan Hanife Hanım oldu.
Son gün yarışmacısı Hanife Hanım aldığı puanla beraber haftanın kazanan ismi de belli oldu.
Bu hafta büyük ödülü kazanan 2 isim oldu. Serkan Bey ve Yeliz Hanım aynı puanı alarak 50 bin TL para ödülü paylaştılar.
Yemekteyiz programında güncel puan durumu ise şu şekilde:
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Serkan Bey: 34 puan
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Yeliz Hanım: 34 puan
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Ahmet Bey: 31 puan
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Neşe Hanım: 30 puan
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Hanife Hanım: 29 puan
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi