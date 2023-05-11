Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 14°: Parçalı bulutlu
Bursa 16° : Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Tekirdağ 16°:  Parçalı bulutlu
Edirne 18°:  Parçalı bulutlu
Kırklareli 16° : Parçalı bulutlu 
Yalova 15°:  Çok bulutlu 
Kocaeli 11°: Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
 

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 20°:  Hava bulutlu ve yağmurlu
Aksaray 21°: Bulutlu ve yağmurlu
Konya: 19°: Hava açık ve yağmurlu
Eskişehir 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kırıkkale 20°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Çankırı 20°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kayseri 18°: Hava açık ve yağmurlu
Yozgat 13°:  Hava açık ve yağmurlu 
Sivas 19°: Bulutlu ve şiddetli yağışlı
 

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. 
İzmir 21°:  Parçalı bulutlu
Manisa 19°: Parçalı bulutlu
Aydın 21°:  Parçalı bulutlu
Çanakkale 16°:Parçalı bulutlu
Balıkesir 15°:  Çok bulutlu
Uşak 18°: Hava açık ve yağmurlu
 

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 27°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Antalya 26°: Hava açık ve yağmurlu
Hatay 27°: Parçalı bulutlu 
Mersin 29°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Osmaniye 26°:  Hava açık ve yağmurlu
Kahramanmaraş 27°: Hava açık ve yağmurlu
Isparta 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman 25°: Hava açık ve yağmurlu
Diyarbakır 25° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Mardin 22°: Çok bulutlu
Siirt 26°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 22°:  Hava açık ve hafif yağmurlu
 

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Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 18°: Bulutlu ve yağmurlu
Bayburt 14°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bolu 17°:  Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kastamonu 17°: Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Sinop 18°:  Çok bulutlu
Rize 16°:  Hava açık ve hafif yağmurlu
Trabzon 16°:  Hava bulutlu ve yağmurlu
Zonguldak 17°:  Çok bulutlu 
 

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor. 
Ağrı 20°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ardahan 17° : Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 17°:  Bulutlu ve yağmurlu
Kars: 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Malatya: 21°:  Bulutlu ve yağmurlu
Tunceli 21°: Bulutlu ve yağmurlu
Van 21° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Hakkari 21° : Parçalı bulutlu

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