Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 14°: Parçalı bulutlu

Bursa 16° : Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Tekirdağ 16°: Parçalı bulutlu

Edirne 18°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 16° : Parçalı bulutlu

Yalova 15°: Çok bulutlu

Kocaeli 11°: Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu



İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 20°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Aksaray 21°: Bulutlu ve yağmurlu

Konya: 19°: Hava açık ve yağmurlu

Eskişehir 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kırıkkale 20°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Çankırı 20°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kayseri 18°: Hava açık ve yağmurlu

Yozgat 13°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 19°: Bulutlu ve şiddetli yağışlı



Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 21°: Parçalı bulutlu

Manisa 19°: Parçalı bulutlu

Aydın 21°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 16°:Parçalı bulutlu

Balıkesir 15°: Çok bulutlu

Uşak 18°: Hava açık ve yağmurlu



Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 27°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Antalya 26°: Hava açık ve yağmurlu

Hatay 27°: Parçalı bulutlu

Mersin 29°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Osmaniye 26°: Hava açık ve yağmurlu

Kahramanmaraş 27°: Hava açık ve yağmurlu

Isparta 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu



Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 25°: Hava açık ve yağmurlu

Diyarbakır 25° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Mardin 22°: Çok bulutlu

Siirt 26°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu



Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 18°: Bulutlu ve yağmurlu

Bayburt 14°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bolu 17°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kastamonu 17°: Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Sinop 18°: Çok bulutlu

Rize 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Trabzon 16°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Zonguldak 17°: Çok bulutlu



Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ardahan 17° : Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 17°: Bulutlu ve yağmurlu

Kars: 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Malatya: 21°: Bulutlu ve yağmurlu

Tunceli 21°: Bulutlu ve yağmurlu

Van 21° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Hakkari 21° : Parçalı bulutlu

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