Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 14°: Parçalı bulutlu
Bursa 16° : Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Tekirdağ 16°: Parçalı bulutlu
Edirne 18°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 16° : Parçalı bulutlu
Yalova 15°: Çok bulutlu
Kocaeli 11°: Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 20°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Aksaray 21°: Bulutlu ve yağmurlu
Konya: 19°: Hava açık ve yağmurlu
Eskişehir 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kırıkkale 20°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Çankırı 20°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kayseri 18°: Hava açık ve yağmurlu
Yozgat 13°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 19°: Bulutlu ve şiddetli yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 21°: Parçalı bulutlu
Manisa 19°: Parçalı bulutlu
Aydın 21°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 16°:Parçalı bulutlu
Balıkesir 15°: Çok bulutlu
Uşak 18°: Hava açık ve yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 27°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Antalya 26°: Hava açık ve yağmurlu
Hatay 27°: Parçalı bulutlu
Mersin 29°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Osmaniye 26°: Hava açık ve yağmurlu
Kahramanmaraş 27°: Hava açık ve yağmurlu
Isparta 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman 25°: Hava açık ve yağmurlu
Diyarbakır 25° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Mardin 22°: Çok bulutlu
Siirt 26°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 18°: Bulutlu ve yağmurlu
Bayburt 14°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bolu 17°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kastamonu 17°: Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Sinop 18°: Çok bulutlu
Rize 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Trabzon 16°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Zonguldak 17°: Çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ardahan 17° : Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 17°: Bulutlu ve yağmurlu
Kars: 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Malatya: 21°: Bulutlu ve yağmurlu
Tunceli 21°: Bulutlu ve yağmurlu
Van 21° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Hakkari 21° : Parçalı bulutlu
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