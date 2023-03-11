ABD’li Psikolog Gardner: “Gelecekte hayat kolaylaşabilir ancak insan kalmak çok kolay olmayabilir”

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