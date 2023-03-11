12 Mart 2023 Pazar yarın televizyon hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazar günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
22:30 Evlilik Hakkında Her Şey
01:30 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
03:30 El Kızı
06:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Destan
03:20 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane
05:35 Destan
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Avcı
02:00 Üç Kuruş
04:30 Avcı
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:00 Arda’nın Mutfağı
03:45 Müzik Arası
04:45 Geniş Aile
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Delisin (Yerli Sinema)
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Kıyamet (Yerli Sinema)
22:45 Kıyamet (Yerli Sinema)
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Söz
05:30 İki Aile
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Kırmızı Oda
15:00 Yerli Sinema
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
04:45 Bilginiz Olsun
05:45 Yeşil Deniz
08:35 Tozkoparan İskender
11:30 Gönül Dağı
14:50 Masumlar Apartmanı
18:10 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Masumlar Apartmanı
04:40 Şehirden Uzakta
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi