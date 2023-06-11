Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 12 Haziran Pazartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 24°: Yer yer yağışlı

İzmir 29°: Parçalı bulutlu

Bursa 27°: Parçalı bulutlu

Adana 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Antalya 26°: Sağanak yağışlı

Muğla 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Manisa 24°: Parçalı bulutlu

Karabük 23°: Parçalı bulutlu

Bitlis 24°: Parçalı bulutlu

Bolu 22°: Parçalı bulutlu

Nevşehir 19°: Sağanak yağışlı

Aksaray 22°: Sağanak yağışlı

Ağrı 24°: Parçalı bulutlu