Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 12 Haziran Pazartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 24°: Yer yer yağışlı
İzmir 29°: Parçalı bulutlu
Bursa 27°: Parçalı bulutlu
Adana 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Antalya 26°: Sağanak yağışlı
Muğla 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Manisa 24°: Parçalı bulutlu
Karabük 23°: Parçalı bulutlu
Bitlis 24°: Parçalı bulutlu
Bolu 22°: Parçalı bulutlu
Nevşehir 19°: Sağanak yağışlı
Aksaray 22°: Sağanak yağışlı
Ağrı 24°: Parçalı bulutluKaynak: HABER MERKEZİ