Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 12 Haziran Pazartesi günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul 25°: Parçalı bulutlu
Bursa 27°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ 26°: Çok bulutlu
Edirne 29°: Parçalı bulutlu
Sakarya 25°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu
Yalova 26°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 26°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Eskişehir’de ise hava parçalı bulutlu olacak.
Ankara 24°: Yer yer yağışlı
Aksaray 22°: Sağanak yağışlı
Konya: 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Eskişehir 24°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 26°: Sağanak yağışlı
Çankırı 25°: Yer yer sağanak yağışlı
Kayseri 22°: Sağanak yağışlı
Yozgat 18°: Sağanak yağışlı
Sivas 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor. Denizli ise yer yer yağışlı olacak.
İzmir 29°: Parçalı bulutlu
Manisa 31°: Yer yer yağışlı
Aydın 30°: Yer yer yağışlı
Çanakkale 28°: Parçalı bulutlu
Denizli 28°: Sağanak yağışlı
Balıkesir 27°: Parçalı bulutlu
Uşak 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Adana 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Antalya 26°: Sağanak yağışlı
Hatay 27°: Parçalı bulutlu
Mersin 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Osmaniye 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Kahramanmaraş 29°: Parçalı bulutlu
Isparta 23°: Sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 29°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu
Mardin 31°: Parçalı bulutlu
Siirt 34°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 23°: Sağanak yağışlı
Bayburt 22°: Parçalı bulutlu
Bolu 22°: Parçalı bulutlu
Giresun 21°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 23°: Yer yer yağışlı
Sinop 19°: Çok bulutlu
Karabük 23°: Parçalı bulutlu
Ordu 21° : Sağanak yağışlı
Rize 22°: Sağanak yağışlı
Trabzon 22°: Sağanak yağışlı
Zonguldak 21°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ardahan’da ise sağanak yağış olacak.
Ağrı 24°: Parçalı bulutlu
Ardahan 22°: Sağanak yağışlı
Erzurum 22°: Parçalı bulutlu
Kars 23°: Parçalı bulutlu
Malatya: 28°: Parçalı bulutlu
Tunceli 28°: Parçalı bulutlu
Muş 26°: Parçalı bulutlu
Şırnak 30°: Parçalı bulutlu
Van 23°: Parçalı bulutlu
Hakkari 26°: Parçalı bulutlu
Kaynak: HABER MERKEZİ