Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 12 Haziran Pazartesi günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul 25°: Parçalı bulutlu

Bursa 27°: Parçalı bulutlu

Tekirdağ 26°: Çok bulutlu

Edirne 29°: Parçalı bulutlu

Sakarya 25°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu

Yalova 26°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 26°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Eskişehir’de ise hava parçalı bulutlu olacak.

Ankara 24°: Yer yer yağışlı

Aksaray 22°: Sağanak yağışlı

Konya: 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Eskişehir 24°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 26°: Sağanak yağışlı

Çankırı 25°: Yer yer sağanak yağışlı

Kayseri 22°: Sağanak yağışlı

Yozgat 18°: Sağanak yağışlı

Sivas 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor. Denizli ise yer yer yağışlı olacak.

İzmir 29°: Parçalı bulutlu

Manisa 31°: Yer yer yağışlı

Aydın 30°: Yer yer yağışlı

Çanakkale 28°: Parçalı bulutlu

Denizli 28°: Sağanak yağışlı

Balıkesir 27°: Parçalı bulutlu

Uşak 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Adana 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Antalya 26°: Sağanak yağışlı

Hatay 27°: Parçalı bulutlu

Mersin 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Osmaniye 27°: Yer yer sağanak yağışlı

Kahramanmaraş 29°: Parçalı bulutlu

Isparta 23°: Sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 29°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu

Mardin 31°: Parçalı bulutlu

Siirt 34°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 23°: Sağanak yağışlı

Bayburt 22°: Parçalı bulutlu

Bolu 22°: Parçalı bulutlu

Giresun 21°: Sağanak yağışlı

Kastamonu 23°: Yer yer yağışlı

Sinop 19°: Çok bulutlu

Karabük 23°: Parçalı bulutlu

Ordu 21° : Sağanak yağışlı

Rize 22°: Sağanak yağışlı

Trabzon 22°: Sağanak yağışlı

Zonguldak 21°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ardahan’da ise sağanak yağış olacak.

Ağrı 24°: Parçalı bulutlu

Ardahan 22°: Sağanak yağışlı

Erzurum 22°: Parçalı bulutlu

Kars 23°: Parçalı bulutlu

Malatya: 28°: Parçalı bulutlu

Tunceli 28°: Parçalı bulutlu

Muş 26°: Parçalı bulutlu

Şırnak 30°: Parçalı bulutlu

Van 23°: Parçalı bulutlu

Hakkari 26°: Parçalı bulutlu



