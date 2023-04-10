Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yer yer yağmur bekleniyor.
İstanbul: 10° Yer yer yağmurlu
Tekirdağ: 10° Hava bulutlu ve yağmurlu
Edirne: 12° Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kırklareli: 10° Yer yer yağmurlu
Yalova: 11° Yer yer yağmurlu
Kocaeli: 8° Hava bulutlu ve yer yer yağmurlu
Yalova: 11° Yer yer yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde hava yer yer açık ve yağmurluyken, bazı yerlerde bulutlu olması bekleniyor.
Ankara: 13° Hava açık ve yağmurlu
Aksaray: 16° Parçalı bulutlu
Konya: 15° Parçalı bulutlu
Eskişehir: 10° Çok bulutlu
Kırıkkale: 16° Hava açık ve hafif yağmurlu
Çankırı: 15° Hava açık ve yağmurlu
Kayseri: 12° Hava bulutlu ve yağmurlu
Yozgat: 12° Bulutlu ve yer yer yağmurlu
Sivas: 15° Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu.
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde hava bulutlu ve yer yer yağmur bekleniyor.
İzmir: 13° Parçalı bulutlu
Manisa: 13° Çok bulutlu
Aydın: 13° Parçalı bulutlu
Çanakkale: 10° Açık ve hafif yağmurlu
Balıkesir: 10° Hava bulutlu ve yer yer yağmurlu
Bursa: 8° Yer yer hafif yağmurlu
Uşak: 10° Çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana: 19° Yağmurlu ve bulutlu
Antalya: 17° Yağmurlu
Burdur: 11° Hava açık, yoğun yağmur veya yer yer sulu kar
Hatay: 17° Hava açık ve hafif yağmurlu
Mersin: 22° Hava açık ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman: 13° Yağmurlu
Burdur: 14° Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Diyarbakır 13° : Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Mardin: 12° Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Siirt: 15° Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Şanlıurfa 15°: Gökgürültülü yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 15° Hava bulutlu ve yağmurlu
Bolu: 10° Çok bulutlu
Kastamonu: 17° Hava açık ve hafif yağmurlu
Sinop: 17° Çok bulutlu
Rize: 17° Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Trabzon: 16° Hava bulutlu ve yer yer yağmurlu
Zonguldak: 14° Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı: 11° Hava bulutlu ve yağmurlu
Ardahan 11° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Erzurum: 8°Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Kars: 12° Hava bulutlu ve yağmurlu
Malatya: 15° Yer yer yağmurlu
Tunceli: 11° Yoğun sağanak yağmurlu
Van 14° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Hakkari: 14° Sağanak yağmurlu
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