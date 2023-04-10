Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yer yer yağmur bekleniyor.

İstanbul: 10° Yer yer yağmurlu

Tekirdağ: 10°  Hava bulutlu ve yağmurlu

Edirne: 12°  Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kırklareli: 10° Yer yer yağmurlu

Yalova: 11° Yer yer yağmurlu

Kocaeli: 8° Hava bulutlu ve yer yer yağmurlu

Yalova: 11° Yer yer yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde hava yer yer açık ve yağmurluyken, bazı yerlerde bulutlu olması bekleniyor.

Ankara: 13° Hava açık ve yağmurlu

Aksaray: 16° Parçalı bulutlu

Konya: 15° Parçalı bulutlu

Eskişehir: 10° Çok bulutlu

Kırıkkale: 16° Hava açık ve hafif yağmurlu

Çankırı: 15° Hava açık ve yağmurlu

Kayseri: 12° Hava bulutlu ve yağmurlu

Yozgat: 12°  Bulutlu ve yer yer yağmurlu

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Sivas: 15° Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu.

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde hava bulutlu ve yer yer yağmur bekleniyor.

İzmir: 13° Parçalı bulutlu

Manisa: 13° Çok bulutlu

Aydın: 13° Parçalı bulutlu

Çanakkale: 10° Açık ve hafif yağmurlu

Balıkesir: 10° Hava bulutlu ve yer yer yağmurlu

Bursa: 8° Yer yer hafif yağmurlu

Uşak: 10° Çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana: 19° Yağmurlu ve bulutlu

Antalya: 17° Yağmurlu

Burdur: 11° Hava açık, yoğun yağmur veya yer yer sulu kar

Hatay: 17° Hava açık ve hafif yağmurlu

Mersin:  22° Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman: 13° Yağmurlu

Burdur: 14° Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Diyarbakır 13° : Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Mardin: 12° Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Siirt: 15° Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Şanlıurfa 15°: Gökgürültülü yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 15° Hava bulutlu ve yağmurlu

Bolu: 10° Çok bulutlu

Kastamonu: 17° Hava açık ve hafif yağmurlu

Sinop: 17° Çok bulutlu

Rize: 17° Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Trabzon: 16° Hava bulutlu ve yer yer yağmurlu

Zonguldak: 14° Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı: 11° Hava bulutlu ve yağmurlu

Ardahan 11° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Erzurum: 8°Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Kars: 12° Hava bulutlu ve yağmurlu

Malatya: 15° Yer yer yağmurlu

Tunceli: 11° Yoğun sağanak yağmurlu

Van 14° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Hakkari: 14° Sağanak yağmurlu

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