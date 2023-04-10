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Van 14° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kars: 12° Hava bulutlu ve yağmurlu

Erzurum: 8°Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Ardahan 11° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Ağrı: 11° Hava bulutlu ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Trabzon: 16° Hava bulutlu ve yer yer yağmurlu

Rize: 17° Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Sinop: 17° Çok bulutlu

Kastamonu: 17° Hava açık ve hafif yağmurlu

Bolu: 10° Çok bulutlu

Amasya: 15° Hava bulutlu ve yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Siirt: 15° Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Mardin: 12° Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Diyarbakır 13° : Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Burdur: 14° Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Mersin: 22° Hava açık ve yağmurlu

Hatay: 17° Hava açık ve hafif yağmurlu

Burdur: 11° Hava açık, yoğun yağmur veya yer yer sulu kar

Adana: 19° Yağmurlu ve bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Uşak: 10° Çok bulutlu

Balıkesir: 10° Hava bulutlu ve yer yer yağmurlu

Çanakkale: 10° Açık ve hafif yağmurlu

Manisa: 13° Çok bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde hava bulutlu ve yer yer yağmur bekleniyor.

Sivas: 15° Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu.

Yozgat: 12° Bulutlu ve yer yer yağmurlu

Kayseri: 12° Hava bulutlu ve yağmurlu

Çankırı: 15° Hava açık ve yağmurlu

Kırıkkale: 16° Hava açık ve hafif yağmurlu

Eskişehir: 10° Çok bulutlu

Ankara: 13° Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde hava yer yer açık ve yağmurluyken, bazı yerlerde bulutlu olması bekleniyor.

Kocaeli: 8° Hava bulutlu ve yer yer yağmurlu

Edirne: 12° Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Tekirdağ: 10° Hava bulutlu ve yağmurlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yer yer yağmur bekleniyor.