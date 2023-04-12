12 Nisan Çarşamba bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Çarşamba günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
- 07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Yalnız Kalpler
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 17:30 Adım Farah
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Adım Farah
- 23:30 Gülcemal
- 02:00 EGO
- 07:00 Hz. Ömer
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 18:45 atv Ana Haber
- 19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:10 Kuruluş Osman
- 00:20 Aldatmak
- 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
- 06:00 Baba
- 08:00 Bu sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile
- 22:45 Bizim Aile
- 00:45 Kızılcık Şerbeti
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak ile Fidan
- 17:00 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
- 20:00 Beşiktaş – Atletico Madrid
- 22:30 Çöp Adam
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor
- 12:15 Survivor Panaroma
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor Yeni Bölüm
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:00 Emre Dormen ile Aklımdaki Sorular
- 05:55 Kara Tahta
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:25 1 Çorba
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 15:45 Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması
- 17:45 Ana Haber
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 20:00 Gönül Dağı
- 23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
- 00:30 Alparslan Büyük Selçuklu
- 03:21 Sahur Bereketi
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi