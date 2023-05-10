Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 17°: Çok bulutlu
Bursa 20° : Çok bulutlu
Tekirdağ 16°: Çok bulutlu
Edirne 17°: Çok bulutlu
Kırklareli 16° : Çok bulutlu
Yalova 18°: Çok bulutlu
Kocaeli 13°: Çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer açık olması beklenirken, İç Anadolu Bölgesi genelinde yağmur bekleniyor.
Ankara 19°: Hava açık ve yağmurlu
Aksaray 24°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Konya: 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Eskişehir 18°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Kırıkkale 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Çankırı 17°: Hava bulutlu ve hafif yağmurlu
Kayseri 22°: Parçalı bulutlu
Yozgat 14°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Sivas 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 24°: Çok bulutlu
Manisa 22°: Çok bulutlu
Aydın 26°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Çanakkale 18°:Parçalı bulutlu
Balıkesir 20°: Çok bulutlu
Uşak 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 33°: Parçalı bulutlu
Antalya 26°: Çok bulutlu
Hatay 33°: Parçalı bulutlu
Mersin 31°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 30°: Parçalı bulutlu
Isparta 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 26°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 28° : Parçalı bulutlu
Mardin 23°: Parçalı bulutlu
Siirt 27°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 17°: Çok bulutlu
Bayburt 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Bolu 17°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kastamonu 15°: Çok bulutlu
Sinop 16°: Çok bulutlu
Rize 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Trabzon 14°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Zonguldak 17°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 19°: Parçalı bulutlu
Ardahan 15° : Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kars: 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Malatya: 26°: Parçalı bulutlu
Tunceli 22°: Parçalı bulutlu
Van 19° : Parçalı bulutlu
Hakkari 20° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
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