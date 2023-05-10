Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 17°: Çok bulutlu

Bursa 20° : Çok bulutlu

Tekirdağ 16°:  Çok bulutlu

Edirne 17°:  Çok bulutlu

Kırklareli 16° : Çok bulutlu

Yalova 18°:  Çok bulutlu

Kocaeli 13°: Çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer açık olması beklenirken, İç Anadolu Bölgesi genelinde yağmur bekleniyor.

Ankara 19°:  Hava açık ve yağmurlu

Aksaray 24°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Konya: 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Eskişehir 18°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

Kırıkkale 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çankırı 17°: Hava bulutlu ve hafif yağmurlu

Kayseri 22°: Parçalı bulutlu

Yozgat 14°:  Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Sivas 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 24°:  Çok bulutlu

Manisa 22°: Çok bulutlu

Aydın 26°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Çanakkale 18°:Parçalı bulutlu

Balıkesir 20°:  Çok bulutlu

Uşak 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 26°: Çok bulutlu

Hatay 33°: Parçalı bulutlu

Mersin 31°:  Parçalı bulutlu

Osmaniye 32°:  Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 30°: Parçalı bulutlu

Isparta 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 26°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 28° : Parçalı bulutlu

Mardin 23°:  Parçalı bulutlu

Siirt 27°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 33°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 17°: Çok bulutlu

Bayburt 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Bolu 17°:  Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kastamonu 15°: Çok  bulutlu

Sinop 16°:  Çok bulutlu

Rize 15°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Trabzon 14°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Zonguldak 17°:  Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 19°:  Parçalı bulutlu

Ardahan 15° : Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 18°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kars: 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

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Malatya: 26°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 22°: Parçalı bulutlu

Van 19° : Parçalı bulutlu

Hakkari 20° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

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