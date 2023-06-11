11 Haziran Pazar Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 11 Haziran Pazar günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 11 Haziran Pazar günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
11 HAZİRAN 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Kraliçe
16:15 Kavak Yelleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık
01:15 Yabancı Sinema Üç Gecelik Aşk
03:00 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
04:50 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Selvi Boylum Al Yazmalım
16:15 Yerli Sinema Şabaniye
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 2023 Power Müzik Ödülleri
02:15 Yerli Sinema Şabaniye
04:00 Yerli Sinema Selvi Boylum Al Yazmalım
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
19:45 Finale Doğru
20:45 Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
23:00 Kupa Töreni
23:45 Yabancı Sinema Küçük Kadınlar
02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Ömer
09:00 Yerli Sinema Hayat Sevince Güzel
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
02:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:30 Türk Müziği
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 Ege’nin Hamsisi
08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yabancı Sinema Doğa İle Mücadele
14:50 Al Sancak
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3’te 3
01:35 Teşkilat
03:55 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Yabancı Sinema Johnny Guitar
12:30 Survivor Panorama
15:15 Yabancı Sinema Cango’nun İntikamı
17:15 Yabancı Sinema Johnny Guitar
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:15 Gazete Magazin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
16:00 Gülcemal
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yerli Sinema Benden Ne Olur?
22:30 Yasak Elma
00:45 Yerli Sinema Benden Ne Olur?
02:45 Tetikçinin Oğlu
05:00 Bay Yanlış
06:00 Yalnız Kalpler
Kaynak: DEMET CENGİZ