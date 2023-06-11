11 Haziran Pazar Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 11 Haziran Pazar günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 11 Haziran Pazar günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

11 HAZİRAN 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Kraliçe

16:15 Kavak Yelleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık

01:15 Yabancı Sinema Üç Gecelik Aşk

03:00 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

04:50 Kavak Yelleri





SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yerli Sinema Selvi Boylum Al Yazmalım

16:15 Yerli Sinema Şabaniye

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 2023 Power Müzik Ödülleri

02:15 Yerli Sinema Şabaniye

04:00 Yerli Sinema Selvi Boylum Al Yazmalım

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

19:45 Finale Doğru

20:45 Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

23:00 Kupa Töreni

23:45 Yabancı Sinema Küçük Kadınlar

02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam





STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Ömer

09:00 Yerli Sinema Hayat Sevince Güzel

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Ömer

02:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk

04:30 Türk Müziği

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Ege’nin Hamsisi

08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yabancı Sinema Doğa İle Mücadele

14:50 Al Sancak

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3’te 3

01:35 Teşkilat

03:55 Uyanış: Büyük Selçuklu





TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Yabancı Sinema Johnny Guitar

12:30 Survivor Panorama

15:15 Yabancı Sinema Cango’nun İntikamı

17:15 Yabancı Sinema Johnny Guitar

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Gazete Magazin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

16:00 Gülcemal

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yerli Sinema Benden Ne Olur?

22:30 Yasak Elma

00:45 Yerli Sinema Benden Ne Olur?

02:45 Tetikçinin Oğlu

05:00 Bay Yanlış

06:00 Yalnız Kalpler